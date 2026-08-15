После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация

Комплекс простых приемов вернет плодородие быстро и без лишних затрат, рассказала читателям "Городового" опытный агроном, выпускница ТСХА и заядлая дачница Ксения Давыдова.
Как реанимировать грядку
Удалите всю ботву – больные листья сжигайте, не кладите в компост. Пролейте землю биопрепаратами для подавления грибков. Посейте сидераты (горчицу, фацелию или овес) – они рыхлят грунт и обогащают его органикой.
Фосфорная поддержка
Суперфосфат работает постепенно, снабжая растения питанием несколько месяцев. Фосфор укрепляет корни и повышает иммунитет. Вносите 30–40 г на кв. метр, заделывая в верхний слой.
Для максимальной эффективности соблюдайте правила:
- Сочетайте суперфосфат с калием или золой;
- Добавляйте органику (компост, перегной) для лучшего усвоения;
- На кислых почвах вносите доломитовую муку.
Севооборот и итог
Не сажайте лук и чеснок на этом месте 3–4 года, чтобы избежать размножения вредителей.
Личный опыт
Раньше автор "Городового" Алина Владимирова на даче у родителей просто перекапывала грядку, и урожай был слабым. Теперь она сжигает здоровую ботву чеснока отдельно от больной, а полученную золу добавляет вместе с суперфосфатом – в ней много калия и микроэлементов, взятых самой культурой из земли. Благодаря этому весной земля рыхлая, а урожай стабильный.
Ранее мы рассказывали, как поступать с сидератами осенью.