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После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация

Опубликовано: 15 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация
После чеснока - обязательно: 2 ложки на метр - и почва лучше чернозема, быстрая реанимация
Городовой ру
После уборки чеснока почва серьезно истощена и заражена патогенами. Без восстановительных мер урожай в следующем сезоне будет скудным.

Комплекс простых приемов вернет плодородие быстро и без лишних затрат, рассказала читателям "Городового" опытный агроном, выпускница ТСХА и заядлая дачница Ксения Давыдова.

Как реанимировать грядку

Удалите всю ботву – больные листья сжигайте, не кладите в компост. Пролейте землю биопрепаратами для подавления грибков. Посейте сидераты (горчицу, фацелию или овес) – они рыхлят грунт и обогащают его органикой.

Фосфорная поддержка

Суперфосфат работает постепенно, снабжая растения питанием несколько месяцев. Фосфор укрепляет корни и повышает иммунитет. Вносите 30–40 г на кв. метр, заделывая в верхний слой.

Для максимальной эффективности соблюдайте правила:

  • Сочетайте суперфосфат с калием или золой;
  • Добавляйте органику (компост, перегной) для лучшего усвоения;
  • На кислых почвах вносите доломитовую муку.

Севооборот и итог

Не сажайте лук и чеснок на этом месте 3–4 года, чтобы избежать размножения вредителей.

Личный опыт

Раньше автор "Городового" Алина Владимирова на даче у родителей просто перекапывала грядку, и урожай был слабым. Теперь она сжигает здоровую ботву чеснока отдельно от больной, а полученную золу добавляет вместе с суперфосфатом – в ней много калия и микроэлементов, взятых самой культурой из земли. Благодаря этому весной земля рыхлая, а урожай стабильный.

Ранее мы рассказывали, как поступать с сидератами осенью.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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