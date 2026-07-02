Перестала закатывать огурцы в банки - теперь готовлю малосольные: не закуска, а фантастика - только хруст стоит

Как приготовить малосольные огурцы в пакете

Малосольные огурцы готовятся быстро, а получаются очень вкусными. Портал “Аймкук” поделился рецептом закуски в пакете, из-за чего не придется пачкать посуду.

Ингредиенты:

огурцы - 500 г;

листья вишни или смородины - 2 штуки;

чеснок - 3 зубчика;

укроп - 1 пучок;

соль - 1 столовая ложка;

сахар - ½ столовой ложки.

Приготовление:

Заливаем огурцы холодной водой на 1 час, что позволит им восстановить влагу. От этого они станут более хрустящими и сочными. Далее отрезаем хвостики, берем вилку и протыкаем каждый огурец в нескольких местах. Если плоды крупные, то лучше нарезать их четвертинками.

Подготавливаем пакет, складываем в него огурцы. Чистим чеснок, измельчаем его и укроп. Мнем листья вишни или смородины, также отправляем их в пакет. Добавляем сахар и соль.

Закрываем пакет, тщательно трясем его в течение нескольких минут. Оставляем огурцы в таком виде на 2 часа. После этого их можно подавать к столу. Если огурцы были нарезаны четвертинками, то время сократится минимум в 3-4 раза.

Опыт автора

“Обожаю малосольные огурцы, приготовленные по этому рецепту. Особенно вкусными получаются садовые плоды. Если мне хочется некой пикантности, то дополнительно использую листья хрена или красный перец”, - сообщила Полина Аксенова.

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