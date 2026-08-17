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Город России, в котором зарплаты начинаются от 240 тысяч рублей - Москве и не снилось: где находится, как тут живут люди

Опубликовано: 17 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Город России, в котором зарплаты начинаются от 240 тысяч рублей - Москве и не снилось: где находится, как тут живут люди
Город России, в котором зарплаты начинаются от 240 тысяч рублей - Москве и не снилось: где находится, как тут живут люди
Городовой ру
Когда речь заходит о больших зарплатах, то люди думают сразу о Москве. Принято считать, что именно там получают больше всего денег. Но это не так. В России есть локация, где заработки начинаются от 240 тысяч рублей.

Где находится город

Город Томмот расположен в Алданском районе Якутии, на обоих берегах реки Алдан. Здесь очень непростой климат, который характерен для Восточной Сибири. Зимой температура опускается до - 32 градусов и ниже, а летом нередко превышает +29 градусов. Лучше всего приезжать сюда с июня по август.

О зарплатах

Из-за непростых условий и расположения города зарплаты здесь считаются одними из самых высоких в стране. Инженерные специальности начинаются от 240 тысяч рублей. Также на такую зарплату могут рассчитывать вахтовики. Остальные профессии тоже превзойдут практически любые регионы России.

Стоимость недвижимости

"Аренда однокомнатной квартиры стоит 20 000 – 35 000 рублей в месяц, двухкомнатной — 30 000 – 50 000 рублей в месяц. Можно найти предложения продажи по цене от 107 143 рублей за квадратный метр. Квартиры продаются по цене от 7 500 000 до 15 000 000 рублей в зависимости от площади и состояния”, - комментирует канал “Города России”.

В городе есть детские сады, школы, магазины, больницы, поэтому местные на жизнь не жалуются. Для туристов здесь приготовлена смотровая площадка, зона отдыха “Укулан”, размер которой имеет площадь в 4,5 тысячи квадратных метров.

Кому подойдет этот город

Томмот понравится тем людям, которые привыкли работать вахтовым методом, а также ценят высокий доход. Здесь нет мягкого климата и городской суеты, но есть тишина, тайга, настоящие зимы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какое российское озеро покрыто тайнами.

Автор:
Анна Ланская
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