Петербуржцы пересаживаются на гибриды: что происходит с авторынком

Похоже, Петербург решил сменить автомобильные привычки. За первые семь месяцев 2026 года в городе зарегистрировали почти 4,3 тысячи новых гибридных авто.
Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Петербуржцы выбирают экономию
Продажи «гибридов» в Северной столице взлетели на 143%, сообщает «Автостат-Инфо». Сегодня каждый десятый покупатель нового авто выбирает именно такую модель.
Годом ранее их доля едва доходила до 5%.
В чем причина такого бума? В отличие от чистых электромобилей, гибрид не пугает своей зависимостью от розеток.
В городе вы едете на электричестве и экономите топливо. А на трассе спокоен: закончился заряд — включился бензиновый мотор. Для нашей зимы и дальних поездок это идеальный вариант.
Кто в топе у автолюбителей?
Безоговорочный лидер в Петербурге — китайский бренд Voyah. За семь месяцев жители города купили больше тысячи таких машин. Настоящим хитом стал кроссовер Voyah Free.
Вот как выглядит первая пятерка:
- Voyah (1015 шт.)
- Evolute (527 шт.)
- Geely (509 шт.)
- Mercedes-Benz (331 шт.)
- LiXiang (232 шт.)
Чуть отстают Audi, Zeekr, Land Rover, Exlantix и GAC. В основном люди выбирают вместительные кроссоверы.
Общий авторынок тормозит
Если гибридный сегмент растет, то весь остальной авторынок России начинает проседать. За последнюю неделю в стране продали около 25,3 тысячи легковушек. Это почти на 6% меньше, чем неделю назад.
Причины простые: дорогими остаются автокредиты, растет утильсбор, да и сами машины постоянно дорожают. Покупатели не спешат расставаться с деньгами и предпочитают ездить на том, что есть, пишет 78.ru.
Бизнесу тоже тяжело
С коммерческим транспортом ситуация еще сложнее. Продажи легких фургонов просели на 27%. Продажи тяжелых грузовиков упали на 20%.
По сравнению с прошлым годом падение в этом сегменте составило почти 30%. Это настоящий антирекорд сезона. Бизнес просто замораживает обновления автопарков и экономит бюджеты.
Что будет дальше?
Эксперты пока не ждут скорого восстановления рынка. Люди тревожатся за будущее и не хотят влезать в долги.
По прогнозам агентства «Автостат», продажи в августе могут оказаться еще ниже, чем в начале лета.
Единственным светлым пятном на этом фоне остаются гибриды, которые продолжают набирать популярность.
Ранее «Городовой» рассказывал, на каких авто теперь ездит Петербург.