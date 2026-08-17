Петербуржцы пересаживаются на гибриды: что происходит с авторынком

Продажи гибридов в Петербурге побили рекорд, забрав 11,5% всего рынка.

Похоже, Петербург решил сменить автомобильные привычки. За первые семь месяцев 2026 года в городе зарегистрировали почти 4,3 тысячи новых гибридных авто.

Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Петербуржцы выбирают экономию

Продажи «гибридов» в Северной столице взлетели на 143%, сообщает «Автостат-Инфо». Сегодня каждый десятый покупатель нового авто выбирает именно такую модель.

Годом ранее их доля едва доходила до 5%.

В чем причина такого бума? В отличие от чистых электромобилей, гибрид не пугает своей зависимостью от розеток.

В городе вы едете на электричестве и экономите топливо. А на трассе спокоен: закончился заряд — включился бензиновый мотор. Для нашей зимы и дальних поездок это идеальный вариант.

Кто в топе у автолюбителей?

Безоговорочный лидер в Петербурге — китайский бренд Voyah. За семь месяцев жители города купили больше тысячи таких машин. Настоящим хитом стал кроссовер Voyah Free.

Вот как выглядит первая пятерка:

Voyah (1015 шт.) Evolute (527 шт.) Geely (509 шт.) Mercedes-Benz (331 шт.) LiXiang (232 шт.)

Чуть отстают Audi, Zeekr, Land Rover, Exlantix и GAC. В основном люди выбирают вместительные кроссоверы.

Общий авторынок тормозит

Если гибридный сегмент растет, то весь остальной авторынок России начинает проседать. За последнюю неделю в стране продали около 25,3 тысячи легковушек. Это почти на 6% меньше, чем неделю назад.

Причины простые: дорогими остаются автокредиты, растет утильсбор, да и сами машины постоянно дорожают. Покупатели не спешат расставаться с деньгами и предпочитают ездить на том, что есть, пишет 78.ru.

Бизнесу тоже тяжело

С коммерческим транспортом ситуация еще сложнее. Продажи легких фургонов просели на 27%. Продажи тяжелых грузовиков упали на 20%.

По сравнению с прошлым годом падение в этом сегменте составило почти 30%. Это настоящий антирекорд сезона. Бизнес просто замораживает обновления автопарков и экономит бюджеты.

Что будет дальше?

Эксперты пока не ждут скорого восстановления рынка. Люди тревожатся за будущее и не хотят влезать в долги.

По прогнозам агентства «Автостат», продажи в августе могут оказаться еще ниже, чем в начале лета.

Единственным светлым пятном на этом фоне остаются гибриды, которые продолжают набирать популярность.

Ранее «Городовой» рассказывал, на каких авто теперь ездит Петербург.