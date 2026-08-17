Почему в Европе не ставят металлические двери в квартиры, хотя в России они стали нормой

Приезжая в Европу, многие удивляются: входные двери в квартирах выглядят почти как межкомнатные — лаконичные, деревянные, без тяжёлых металлических листов и грозных замков. Кажется, будто европейцы не заботятся о безопасности.
На деле всё иначе: подход к защите жилья там принципиально другой, и у «скромных» дверей есть вполне логичные причины.
Меньше краж — меньше «бронедверей»
В большинстве европейских стран уровень квартирных краж заметно ниже, чем был в России и странах бывшего СССР в 1990‑х. К тому же преступники чаще целятся в частные дома, где проще проникнуть через окно или садовую дверь.
Поэтому массовой моды на сверхпрочные входные конструкции не возникло: риск не оправдывает радикальных мер.
Защита — это не только дверь
Европейский подход строится на многоуровневой безопасности: попасть в квартиру непросто даже при «обычной» двери. Сначала нужно пройти во двор или подъезд — через домофон или электронный ключ, затем миновать общие зоны, часто под видеонаблюдением.
Плюс действуют противопожарные требования: внешне аккуратная деревянная дверь нередко скрывает огнестойкий наполнитель и уплотнители, блокирующие дым. Получается, защита распределена по всему дому, а не сосредоточена в одном полотне, отмечает источник.
Короткий вывод
«Скромные» европейские двери — не признак беспечности, а часть продуманной системы безопасности и эстетики здания. Акцент сделан не на устрашающий вид, а на комплекс мер, которые делают проникновение рискованным. Такой подход помогает и защитить жильё, и сохранить уют и стиль дома.
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