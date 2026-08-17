Обошли даже Выборг: как молодой посёлок Новоселье выбил ремонт дворов и новые парки к 101-летию Ленобласти

Александр Дрозденко рассказал, что молодой город станет столицей Ленобласти в 2028 году.

У Новоселья отличные новости. В 2028 году этот молодой и стремительно растущий город Ломоносовского района станет главной праздничной площадкой Ленинградской области.

Регион отметит свой 101-й день рождения именно здесь. Документы уже подписаны, так что статус официальный.

Как Новоселье обогнало соперников

Борьба за право принять праздник была серьезной. Новоселье соперничало с пятью серьезными кандидатами.

В списке претендентов были Выборг, Луга, Волосово, Пикалёво и Подпорожье, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Выбор пал на Новоселье не просто так. Это один из самых динамичных поселков области, который строится буквально на глазах. Здесь живет много молодых семей, и городу нужен мощный импульс для развития.

Что это дает простым жителям?

В Ленобласти есть отличная традиция. Каждый год столицу областного праздника меняют. Сделано это с умыслом: город-победитель получает крупные деньги из областного бюджета на полное обновление.

Для жителей Новоселья это означает реальные перемены к лучшему. К 2028 году в городе:

отремонтируют дороги и тротуары;

приведут в порядок дворы и общественные зоны;

построят новые скверы, парки и спортивные площадки.

Праздник пройдет за один день, а вся новая инфраструктура и комфорт останутся людям на долгие годы.

Готовиться начинают уже сегодня

До 2028 года еще есть время, но откладывать дела в долгий ящик никто не собирается. Чиновники и руководство района уже получили задачу — срочно составить план предстоящих работ.

Главное условие — всё делать с оглядкой на жителей. Именно новосёльцы будут решать, что нужно изменить и построить в их городе в первую очередь.

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