Панорамные окна, бассейны и теплый «гараж» для яхт: раскрыты детали нового курорта в Петербурге

В посёлке Лисий Нос под Петербургом начинается большая стройка. Бывшую строительную площадку дамбы в Горской превращают во всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина».
Недавно власти утвердили внешний вид первых трёх зданий.
Что за курорт и зачем он нужен?
«Санкт-Петербург Марина» — это часть огромного федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». По всей стране к 2030 году создадут десять современных морских курортов.
Раньше Горская ассоциировалась с промышленной зоной и стройкой. Теперь здесь делают гигантский кластер для отдыха.
Курорт привлечёт в город дополнительно 1,3 миллиона туристов в год, сообщает Смольный. А ещё проект даст Петербургу около семи тысяч новых рабочих мест.
В будущем тут построят отели, прогулочные набережные, рестораны и большую стоянку для яхт.
С чего начнут стройку: три здания Академии парусного спорта
Первым делом на берегу возведут комплекс для спортсменов и любителей водного спорта. Архитекторы уже согласовали внешний вид трёх ключевых объектов:
- Главный спортивный центр. Это самое крупное здание площадью более 9 тысяч квадратных метров. Внутри разместят тренировочный корпус с бассейнами, учебные классы, столовую, медблок и даже жилые комнаты для спортсменов.
- Центр кайтинга и виндсерфинга. Небольшое здание на 690 квадратных метров. Главная его фишка — панорамные окна с видом на Финский залив. Здесь спортсмены смогут учиться, переодеваться и отдыхать между тренировками.
- Эллинг для судов. Специальный тёплый гараж площадью почти 900 «квадратов». В нём будут обслуживать и хранить яхты в зимнее время.
Природа останется на месте
Участок под строительство находится в очень красивом месте. Чтобы не испортить ландшафт, здания окружат зеленым парком с трёх сторон.
Парковая зона станет естественным «щитом» между шумным курортом и дикой природой побережья.
В результате Петербург получит не просто новую точку на карте, а настоящий центр водного спорта мирового уровня, где смогут отдыхать и горожане, и гости со всей страны.