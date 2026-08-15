Озеро, которое окутано тайнами - находится на территории России: интересные факты о загадочном водоеме

На Кольском полуострове есть тысячи озер, но одно из них выделяется особенно. Речь идет о Сейдозере. Это место окутано множеством загадок, теорий и мифов.

Где находится

Сейдозеро расположено в 85 км к востоку от Оленегорска. Ближайшие населенные пункты - поселок Ревда и село Ловозеро.

В какое время ехать

Лучше всего приезжать сюда в июле и августе. Именно тогда устанавливается комфортная погода - +15 градусов. В это время возможны дожди и туманы. В летние месяцы здесь встречаются комары и мошки, поэтому лучше захватить с собой репелленты.

История происхождения озера

Ученые до сих пор спорят о происхождении водоема. Кто-то считает, что озеро образовалось из-за вулкана и таяния ледника, другие уверяют, что оно имеет признаки искусственного возведения.

Считается, что раньше на этих землях жила цивилизация, которая называется Гипербореей. В качестве доказательств приводятся фрагментарные упоминания и артефакты.

Интересные факты

“Одно из самых загадочных явлений в этих местах — меряченье. Люди часто замечают, что здесь начинает что-то происходить с сознанием, причём сразу у всех в группе. Они впадают в состояние общего гипноза, могут начать одновременно выполнять какие-то действия, появляются видения”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Во время паводков водоемы вокруг загадочного озера начинают разливаться, но его берега всегда остаются неизменными. Специалисты до сих пор не объяснили причину этого факта.

Ранее портал "Городовой" рассказал про страну, в которую боятся ехать туристы.