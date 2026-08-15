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Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины

Опубликовано: 15 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины
Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины
Legion-Media
Бали пользуется большой популярностью среди туристов, но это место имеет много недостатков, с которыми получается смириться не у всех. Многие не хотят сюда возвращаться. На это есть свои причины.

Пробки

На Бали нет общественного транспорта, поэтому чаще всего туристы ездят на мопедах или такси. Еще 15 лет назад на острове не было никаких пробок, но сейчас в них приходится стоять часами.

Везде строительные леса

Из-за высокой популярности остров активно застраивается новым жильем. Из-за этого исчезают рисовые поля, которые когда-то были местной достопримечательностью. При этом на острове так и нет развитой инфраструктуры.

Отсутствие тишины

“Бали в массовом сознании, это место для медитаций и уединения. Реальность другая. Музыка из баров до утра, рёв мотоциклов, перфораторы с раннего утра — это теперь звуковой фон большинства популярных районов. Найти тишину можно только в дорогих изолированных виллах подальше от туристических центров”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Ожидание и реальность

Когда речь заходит о Бали, то везде представляется чистота, лазурная вода, большое количество зелени и т.д. Но если отойти от туристических маршрутов, то можно увидеть реальную жизнь. С мусором, свалками, плохим качеством воздуха.

Очереди

Здесь можно увидеть очереди не только в заведениях, но и во время посещения достопримечательностей. Сделать фото храма или рисового поля без туристов будет затруднительно.

Личный опыт

Я была на Бали только один раз. Курорт меня не впечатлил, так как я не люблю такое большое количество туристов. Здесь шумно, грязно и опасно.

Ранее портал "Городовой" назвал особенности Вьетнама, о которых не предупреждают туроператоры.

Автор:
Полина Аксенова
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