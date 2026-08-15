Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины

Пробки
На Бали нет общественного транспорта, поэтому чаще всего туристы ездят на мопедах или такси. Еще 15 лет назад на острове не было никаких пробок, но сейчас в них приходится стоять часами.
Везде строительные леса
Из-за высокой популярности остров активно застраивается новым жильем. Из-за этого исчезают рисовые поля, которые когда-то были местной достопримечательностью. При этом на острове так и нет развитой инфраструктуры.
Отсутствие тишины
“Бали в массовом сознании, это место для медитаций и уединения. Реальность другая. Музыка из баров до утра, рёв мотоциклов, перфораторы с раннего утра — это теперь звуковой фон большинства популярных районов. Найти тишину можно только в дорогих изолированных виллах подальше от туристических центров”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.
Ожидание и реальность
Когда речь заходит о Бали, то везде представляется чистота, лазурная вода, большое количество зелени и т.д. Но если отойти от туристических маршрутов, то можно увидеть реальную жизнь. С мусором, свалками, плохим качеством воздуха.
Очереди
Здесь можно увидеть очереди не только в заведениях, но и во время посещения достопримечательностей. Сделать фото храма или рисового поля без туристов будет затруднительно.
Личный опыт
Я была на Бали только один раз. Курорт меня не впечатлил, так как я не люблю такое большое количество туристов. Здесь шумно, грязно и опасно.
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