Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины

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Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы

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От смокингов до импровизаций: Игорь Бутман готовит бал в Петербурге для тех, кто любит джаз и классику

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Скандинавский гость и «жёлтая» ночь: Петербург встретит 1 августа под раскаты грома и шум ливней

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