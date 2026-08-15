1 упаковка в таз — и стеклянные крышки от кастрюль прозрачнее, чем в день покупки: ни жирного налета, ни помутнений

Со временем даже самые ухоженные крышки от кастрюль и сковородок теряют прозрачность и покрываются стойким жирным налётом. Полностью удалить его обычной губкой сложно, а использовать агрессивную химию каждый раз — не лучший вариант. Есть простой и доступный способ вернуть крышкам блеск — кипячение в растворе лимонной кислоты и уксуса, пишет опытный лайфхакер Марина Жукова.
Почему это работает
Лимонная кислота и уксус — натуральные растворители жира и налёта. При нагревании они усиливают своё действие, размягчая даже застарелые отложения. Кислоты расщепляют органические загрязнения и известковый налёт, а кипячение позволяет средству проникнуть в труднодоступные места.
Как приготовить раствор и провести чистку
- В большой кастрюле или металлическом тазу смешивают 3 литра воды, 3 стакана столового уксуса и 1 пакетик лимонной кислоты.
- Раствор доводят до кипения.
- Перед тем как опустить крышки в жидкость, с них желательно открутить пластиковые детали — в стыках чаще всего скапливается грязь.
- Крышки полностью погружают в кипящий раствор и варят на медленном огне около 30 минут.
- После этого их достают и промывают под проточной водой — налёт легко удаляется мягкой губкой.
Личный опыт автора
У меня были старые стеклянные крышки, которые я почти перестала использовать из-за мутного налёта. Я попробовала кипячение с лимонной кислотой и уксусом — и результат меня порадовал. После получаса варки они стали прозрачными и блестящими, как новые. Теперь периодически повторяю эту процедуру для всей кухонной утвари.
Вывод
Кипячение крышек в растворе лимонной кислоты и уксуса — эффективный способ удалить жирный налёт и нагар. Метод не требует дорогих средств, подходит для стеклянных и металлических поверхностей и экономит время на оттирании.
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