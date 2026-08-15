Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением

Пригоревшая сковорода — знакомая каждому хозяйке проблема. Оттирать застывший жир и чёрный налёт можно часами, и не всегда обычные средства справляются с задачей. Есть простой способ упростить очистку без дорогой бытовой химии. Достаточно нескольких доступных ингредиентов, которые растворят загрязнения и избавят от нагара, пишет "Белновости".
Как работает смесь
Газировка, в данном случае кока-кола, содержит ортофосфорную кислоту, которая размягчает органические отложения. Сода выступает как мягкий абразив, а жидкость для мытья посуды — как жирорастворитель. Соль усиливает механическое воздействие. Вместе они создают активную среду, которая проникает в структуру нагара и разрушает его изнутри.
Инструкция по применению
Для этого метода понадобится глубокая посуда, в которой смешивают стакан кока-колы, по две столовые ложки пищевой соды и моющего средства для посуды, а также ложку соли:
- Пригоревшую сковороду отправляют в плотный полиэтиленовый пакет.
- Заливают полученной смесью и герметично завязывают.
- Через час состав делает своё дело — даже застарелый нагар размягчается.
- Остаётся достать сковороду, пройтись по ней жёсткой губкой или мочалкой, и грязь сходит легко.
- Финальный штрих — ополоснуть тёплой водой. Просто, дёшево и без покупной химии.
Личный опыт автора
У меня была старая сковорода, которую я хотела выбросить из-за толстого слоя нагара. Попробовала этот метод с содой и колой — оставила на два часа, потому что грязь была очень старая. После этого налёт счистился без усилий. Обращаюсь к этому способу при сильно загрязнённых сковородках.
Вывод
Смесь кока-колы, соды, моющего средства и соли эффективно удаляет пригоревший налёт и жир со сковород. Метод не требует больших затрат, прост в применении и подходит для сильных загрязнений.
Ранее мы рассказывали, как освежить старые подушки.