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Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением

Опубликовано: 15 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением
Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением
Городовой ру
Сковорода засияет чистотой, если обработать её смесью кока-колы, соды и моющего средства на час — нагар растворится без усилий. Доступный способ вернуть посуде чистоту.

Пригоревшая сковорода — знакомая каждому хозяйке проблема. Оттирать застывший жир и чёрный налёт можно часами, и не всегда обычные средства справляются с задачей. Есть простой способ упростить очистку без дорогой бытовой химии. Достаточно нескольких доступных ингредиентов, которые растворят загрязнения и избавят от нагара, пишет "Белновости".

Как работает смесь

Газировка, в данном случае кока-кола, содержит ортофосфорную кислоту, которая размягчает органические отложения. Сода выступает как мягкий абразив, а жидкость для мытья посуды — как жирорастворитель. Соль усиливает механическое воздействие. Вместе они создают активную среду, которая проникает в структуру нагара и разрушает его изнутри.

Инструкция по применению

Для этого метода понадобится глубокая посуда, в которой смешивают стакан кока-колы, по две столовые ложки пищевой соды и моющего средства для посуды, а также ложку соли:

  1. Пригоревшую сковороду отправляют в плотный полиэтиленовый пакет.
  2. Заливают полученной смесью и герметично завязывают.
  3. Через час состав делает своё дело — даже застарелый нагар размягчается.
  4. Остаётся достать сковороду, пройтись по ней жёсткой губкой или мочалкой, и грязь сходит легко.
  5. Финальный штрих — ополоснуть тёплой водой. Просто, дёшево и без покупной химии.

Личный опыт автора

У меня была старая сковорода, которую я хотела выбросить из-за толстого слоя нагара. Попробовала этот метод с содой и колой — оставила на два часа, потому что грязь была очень старая. После этого налёт счистился без усилий. Обращаюсь к этому способу при сильно загрязнённых сковородках.

Вывод

Смесь кока-колы, соды, моющего средства и соли эффективно удаляет пригоревший налёт и жир со сковород. Метод не требует больших затрат, прост в применении и подходит для сильных загрязнений.

Ранее мы рассказывали, как освежить старые подушки.

Автор:
Евгения Сухова
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