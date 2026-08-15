Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением

Новости по теме

Отмываю пригоревшую кастрюлю копеечным средством — хозяйственное мыло и сода за 15 минут снимают нагар без царапин

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Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны

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3 ложки — и чугунная сковорода как из магазина: ни векового нагара, ни липкого жира — блестит как новая

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Не лимонка и не сода: от накипи в чайнике нашла средство в 10 раз лучше – делюсь рабочим способом

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Отмываю сковороду от нагара без химии — только вода, и она как новая

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