Ускоряю созревание перцев – и успеваю собрать урожай до холодов: августовский совет от агронома Ксении Давыдовой

Август является периодом активного сбора урожая перца. Однако снижение ночных температур может замедлить процесс созревания, особенно для растений, посаженных в открытом грунте.
Эксперт в области садоводства, Ксения Давыдова, предложила два эффективных метода для ускорения созревания перца. Применение этих рекомендаций позволит собрать урожай до наступления заморозков.
Обрезка нижних листьев
Нужно удалить все нижние листья на стеблях, начиная от основания и заканчивая первым плодом. Верхний лист, расположенный над плодом, следует сохранить, так как он играет важную роль в питании растения.
Специалист отмечает, что в августе листья уже не оказывают существенного влияния на развитие перца. Приоритетным становится направление ресурсов на созревание плодов.
Внесение подкормки
Для этих целей идеально подходит монофосфат калия. Необходимо развести 1 столовую ложку данного средства в 10 литрах воды. Каждый куст следует полить двумя литрами полученного раствора.
Калий и фосфор, входящие в состав подкормки, способствуют ускоренному созреванию плодов и улучшению их вкусовых характеристик.
«Из зрелых плодов перца можно извлекать семена для дальнейшего размножения, однако это применимо исключительно к сортовым растениям, а не к гибридам», — уточнила Давыдова.
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