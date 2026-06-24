Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит

До смешного простой салат, но вкус получается неожиданно яркий: свежий, пикантный, освежающий и с лёгкой кисло-сладкой ноткой.
Лёгкий, хрустящий салат с ярким вкусом, который идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и блюдам на гриле.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "В саду у Валентинки".
Ингредиенты:
- огурцы — 3 шт.,
- уксус 9% — 1 ст. л.,
- сахар — 1 неполная ст. л.,
- соль — пол ч. л.,
- чёрный перец — по вкусу,
- укроп — небольшой пучок,
- сметана — 200 мл.
Приготовление
Огурцы очищаю от кожуры (если она плотная) и нарезаю максимально тонкими кружочками. Если кожура нежная — можно оставить, но нарезать очень тонко.
Смешиваю огурцы с солью, сахаром, уксусом и чёрным перцем. Оставляю в холодильнике на 30 минут, чтобы они слегка промариновались.
За это время огурцы становятся более мягкими, ароматными. При необходимости можно добавить мелко нарезанный лук — он тоже отлично промаринуется.
После маринования сливаю лишний сок. Добавляю рубленый укроп и щедро заправляю густой холодной сметаной. Перемешиваю и подаю сразу к столу.
Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на маринад
Личный опыт
На этапе маринования я добавляю мелко нарезанный перец чили для остроты.
Ранее мы писали о том, как приготовить картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться.