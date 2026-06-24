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Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит

Опубликовано: 24 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит
Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит
Городовой ру
Тем, кому надоели огурцы со сметаной или майонезом — стоит попробовать этот вариант.

До смешного простой салат, но вкус получается неожиданно яркий: свежий, пикантный, освежающий и с лёгкой кисло-сладкой ноткой.

Лёгкий, хрустящий салат с ярким вкусом, который идеально подходит к мясу, рыбе, картофелю и блюдам на гриле.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "В саду у Валентинки".

Ингредиенты:

  • огурцы — 3 шт.,
  • уксус 9% — 1 ст. л.,
  • сахар — 1 неполная ст. л.,
  • соль — пол ч. л.,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • укроп — небольшой пучок,
  • сметана — 200 мл.

Приготовление

Огурцы очищаю от кожуры (если она плотная) и нарезаю максимально тонкими кружочками. Если кожура нежная — можно оставить, но нарезать очень тонко.

Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит - image 1
Не просто огурцы со сметаной, а настоящий салат по-немецки: летний освежающий хит - image 1

Смешиваю огурцы с солью, сахаром, уксусом и чёрным перцем. Оставляю в холодильнике на 30 минут, чтобы они слегка промариновались.

За это время огурцы становятся более мягкими, ароматными. При необходимости можно добавить мелко нарезанный лук — он тоже отлично промаринуется.

После маринования сливаю лишний сок. Добавляю рубленый укроп и щедро заправляю густой холодной сметаной. Перемешиваю и подаю сразу к столу.

Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на маринад

Личный опыт

На этапе маринования я добавляю мелко нарезанный перец чили для остроты.

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться.

Автор:
Александр Асташкин
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