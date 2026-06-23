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Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться

Опубликовано: 23 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться
Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться
Городовой ру
Всего несколько ингредиентов — и на столе золотистая вкуснятина.

Если вам надоели обычное пюре и жареная картошка, попробуйте приготовить эти аппетитные картофельные палочки с сыром. Снаружи они получаются золотистыми и хрустящими, а внутри — нежными, ароматными и очень вкусными.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г,
  • твёрдый или полутвёрдый сыр — 180 г,
  • кукурузный крахмал — 100 г,
  • сушёный укроп — пол ч. л.,
  • сушёный чеснок — пол ч. л.,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель отвариваю до готовности и разминаю в пюре.

Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться - image 1
Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться - image 1

Пока картофель ещё тёплый, добавляю натёртый на мелкой тёрке сыр, кукурузный крахмал, сушёный чеснок и укроп. При необходимости немного подсаливаю и тщательно перемешиваю до однородности.

Готовую массу делю на две части. Каждую выкладываю в обычный пакет и раскатываю прямо внутри пакета в пласт толщиной около 1,5 см.

Заготовки отправляю в морозилку на 15-20 минут. За это время масса слегка уплотнится и её будет гораздо удобнее нарезать.

Подмороженные пласты перекладываю на доску, слегка присыпанную крахмалом, и нарезаю ровными полосками шириной около 2 см.

В глубокой сковороде разогреваю масло. Аккуратно выкладываю картофельные палочки небольшими партиями и обжариваю до красивой золотистой корочки со всех сторон.

Готовые палочки перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Больше всего мне нравится подавать такие палочки с чесночным соусом или сметаной. А если добавить в картофельную массу немного копчёной паприки, вкус становится ещё интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить грибные "пеньки".

Автор:
Александр Асташкин
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