Хрустят громче чипсов: картофельные палочки с сыром, от которых невозможно оторваться

Если вам надоели обычное пюре и жареная картошка, попробуйте приготовить эти аппетитные картофельные палочки с сыром. Снаружи они получаются золотистыми и хрустящими, а внутри — нежными, ароматными и очень вкусными.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!".
Ингредиенты:
- картофель — 500 г,
- твёрдый или полутвёрдый сыр — 180 г,
- кукурузный крахмал — 100 г,
- сушёный укроп — пол ч. л.,
- сушёный чеснок — пол ч. л.,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Картофель отвариваю до готовности и разминаю в пюре.
Пока картофель ещё тёплый, добавляю натёртый на мелкой тёрке сыр, кукурузный крахмал, сушёный чеснок и укроп. При необходимости немного подсаливаю и тщательно перемешиваю до однородности.
Готовую массу делю на две части. Каждую выкладываю в обычный пакет и раскатываю прямо внутри пакета в пласт толщиной около 1,5 см.
Заготовки отправляю в морозилку на 15-20 минут. За это время масса слегка уплотнится и её будет гораздо удобнее нарезать.
Подмороженные пласты перекладываю на доску, слегка присыпанную крахмалом, и нарезаю ровными полосками шириной около 2 см.
В глубокой сковороде разогреваю масло. Аккуратно выкладываю картофельные палочки небольшими партиями и обжариваю до красивой золотистой корочки со всех сторон.
Готовые палочки перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Больше всего мне нравится подавать такие палочки с чесночным соусом или сметаной. А если добавить в картофельную массу немного копчёной паприки, вкус становится ещё интереснее.
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