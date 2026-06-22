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Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска

Опубликовано: 22 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска
Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска
Городовой ру
Красивая и вкусная закуска из багета.

Из обычного багета, шампиньонов и сыра получается эффектное блюдо, которое выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты:

  • багет — 230 г,
  • шампиньоны — 250 г,
  • репчатый лук — 100 г,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • полутвёрдый сыр — 100 г,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Багет нарезаю поперёк на кусочки высотой примерно 4-6 сантиметров. С помощью ложки аккуратно удаляю часть мякиша, оставляя донышко. Получаются своеобразные хлебные стаканчики.

Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска - image 1
Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска - image 1

Лук мелко нарезаю. Шампиньоны режу небольшими кубиками. На сковороде разогреваю масло и обжариваю лук до мягкости.

Добавляю грибы и готовлю до полного испарения лишней влаги. Солю, перчу и добавляю измельчённый чеснок.

Кладу сметану, перемешиваю и держу на огне ещё около минуты. Половину сыра натираю на крупной тёрке и добавляю к грибной начинке. Хорошо перемешиваю.

Получившейся массой наполняю хлебные стаканчики с небольшой горкой. Оставшийся сыр натираю мелко и посыпаю сверху каждую заготовку.

Выкладываю закуску на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7 минут. Как только сыр расплавится и слегка подрумянится, достаю блюдо из духовки.

Подаю горячим, по желанию посыпав свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного обжаренного куриного филе или копчёной грудки. Получается ещё сытнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый салат на лето.

Автор:
Александр Асташкин
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