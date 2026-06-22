Эти грибные "пеньки" затмили все бутерброды на праздничном столе: свежая закуска

Из обычного багета, шампиньонов и сыра получается эффектное блюдо, которое выглядит празднично и исчезает со стола одним из первых.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".
Ингредиенты:
- багет — 230 г,
- шампиньоны — 250 г,
- репчатый лук — 100 г,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- полутвёрдый сыр — 100 г,
- сметана — 2 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Багет нарезаю поперёк на кусочки высотой примерно 4-6 сантиметров. С помощью ложки аккуратно удаляю часть мякиша, оставляя донышко. Получаются своеобразные хлебные стаканчики.
Лук мелко нарезаю. Шампиньоны режу небольшими кубиками. На сковороде разогреваю масло и обжариваю лук до мягкости.
Добавляю грибы и готовлю до полного испарения лишней влаги. Солю, перчу и добавляю измельчённый чеснок.
Кладу сметану, перемешиваю и держу на огне ещё около минуты. Половину сыра натираю на крупной тёрке и добавляю к грибной начинке. Хорошо перемешиваю.
Получившейся массой наполняю хлебные стаканчики с небольшой горкой. Оставшийся сыр натираю мелко и посыпаю сверху каждую заготовку.
Выкладываю закуску на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7 минут. Как только сыр расплавится и слегка подрумянится, достаю блюдо из духовки.
Подаю горячим, по желанию посыпав свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Иногда добавляю в начинку немного обжаренного куриного филе или копчёной грудки. Получается ещё сытнее.
Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый салат на лето.