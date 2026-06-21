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Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето

Опубликовано: 21 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето
Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето
Городовой ру
Салат с мясом, который всегда съедают до последней ложки.

Хрустящая пекинская капуста, нежное мясо, яйца и тёртый сыр создают идеальное сочетание вкусов и текстур. А небольшой кулинарный приём делает салат нежным и сочным.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Хорошая кухня".

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 200 г,
  • варёное или запечённое мясо — 150 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • сыр — 80-100 г,
  • майонез — 120 г.

Приготовление

У пекинской капусты использую только нежную верхнюю часть листьев без грубых прожилок. Нарезаю её небольшими квадратиками.

Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето - image 1
Идеальное сочетание капусты, мяса и сыра: вкусно до невозможности — быстрый салат на лето - image 1

Яйца отвариваю вкрутую и натираю на крупной тёрке или мелко рублю ножом.

Мясо нарезаю небольшими кубиками. Для салата отлично подходит курица, свинина или говядина. Сыр натираю на средней или крупной тёрке.

Все подготовленные продукты раскладываю по отдельным мискам.

К капусте, мясу и яйцам добавляю понемногу майонеза и перемешиваю каждый ингредиент отдельно.

На блюдо выкладываю первый слой из пекинской капусты. Следующим слоем распределяю мясо. Сверху выкладываю яйца. Завершаю салат щедрым слоем тёртого сыра.

Перед подачей можно дать салату немного постоять в холодильнике, чтобы вкусы лучше объединились.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить этот салат с запечённой курицей. Вкус получается более насыщенным и нежным.

Ранее мы писали о том, как приготовить домашние глазированные сырки.

Автор:
Александр Асташкин
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