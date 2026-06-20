Домашние глазированные сырки, которые вкуснее магазинных в 10 раз: без вредных добавок

Они получаются нежными, насыщенно-шоколадными и при этом довольно простыми в приготовлении — без сложных техник и лишних ингредиентов.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Лена ПП кондитер".
Ингредиенты:
- творог — 200 г,
- финики — 100 г,
- какао — 15 г,
- кокосовое масло (или масло Гхи / сливочное) — 25 г
Для глазури
- какао-тёртое — 80 г,
- какао-масло — 60 г (или шоколад без сахара — 150 г),
- подсластитель — по вкусу,
- арахис — 50 г
Приготовление
Финики заранее заливаю кипятком и оставляю на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем удаляю косточки.
В чашу блендера добавляю творог комнатной температуры, размягчённые финики, какао и масло. Измельчаю всё до гладкой и однородной шоколадной массы.
Получившуюся массу перекладываю в кондитерский мешок. Отсаживаю небольшие батончики на поверхность, застеленную плёнкой. При необходимости подравниваю форму ножом.
В часть сырков вставляю шпажки, в часть — палочки для эскимо. Отправляю в морозилку минимум на 2 часа до полного застывания.
Пока сырки замораживаются, готовлю глазурь: растапливаю какао-масло и какао-тёртое (или шоколад без сахара) до жидкого состояния.
Добавляю измельчённый арахис и перемешиваю — получается шоколадная глазурь с орехами. Переливаю глазурь в высокий стакан для удобства.
Замороженные сырки окунаю в тёплую глазурь, полностью покрывая поверхность. Шоколад застывает буквально за 20-30 секунд. Так повторяю со всеми сырками.
Примерное время приготовления: 15 минут + 2-3 часа на застывание
Личный опыт
Я добавляю в творожную массу ванилин. Благодаря ему появляется сладковатый аромат и приятный привкус.
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