Домашние глазированные сырки, которые вкуснее магазинных в 10 раз: без вредных добавок

Как приготовить невероятно вкусные шоколадные творожные сырки в глазури с орехами.

Они получаются нежными, насыщенно-шоколадными и при этом довольно простыми в приготовлении — без сложных техник и лишних ингредиентов.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Лена ПП кондитер".

Ингредиенты:

творог — 200 г,

финики — 100 г,

какао — 15 г,

кокосовое масло (или масло Гхи / сливочное) — 25 г

Для глазури

какао-тёртое — 80 г,

какао-масло — 60 г (или шоколад без сахара — 150 г),

подсластитель — по вкусу,

арахис — 50 г

Приготовление

Финики заранее заливаю кипятком и оставляю на 10 минут, чтобы они стали мягкими. Затем удаляю косточки.

В чашу блендера добавляю творог комнатной температуры, размягчённые финики, какао и масло. Измельчаю всё до гладкой и однородной шоколадной массы.

Получившуюся массу перекладываю в кондитерский мешок. Отсаживаю небольшие батончики на поверхность, застеленную плёнкой. При необходимости подравниваю форму ножом.

Домашние глазированные сырки, которые вкуснее магазинных в 10 раз: без вредных добавок - image 1

В часть сырков вставляю шпажки, в часть — палочки для эскимо. Отправляю в морозилку минимум на 2 часа до полного застывания.

Пока сырки замораживаются, готовлю глазурь: растапливаю какао-масло и какао-тёртое (или шоколад без сахара) до жидкого состояния.

Добавляю измельчённый арахис и перемешиваю — получается шоколадная глазурь с орехами. Переливаю глазурь в высокий стакан для удобства.

Замороженные сырки окунаю в тёплую глазурь, полностью покрывая поверхность. Шоколад застывает буквально за 20-30 секунд. Так повторяю со всеми сырками.

Примерное время приготовления: 15 минут + 2-3 часа на застывание

Личный опыт

Я добавляю в творожную массу ванилин. Благодаря ему появляется сладковатый аромат и приятный привкус.

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