Городовой / Полезное / Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Бычье сердце» – в далеком прошлом: в сезоне 2026 в полном восторге от этого экзота – необычный цвет и медовый вкус Новости Петербурга
«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд Новости Петербурга
Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов Полезное
История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада Новости Петербурга
Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют

Опубликовано: 17 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют
Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют
Городовой ру
Соль и уксус — универсальный раствор для чистки кухни, ванной и удаления запахов. Бюджетный, безопасный и эффективный способ заменить бытовую химию. 

В последнее время всё больше хозяек возвращаются к проверенным народным средствам, отказываясь от дорогой бытовой химии. Один из таких рецептов — смесь соли, уксуса и губки — стал настоящим открытием для многих. Этот простой раствор помогает справляться с самыми разными загрязнениями, а все ингредиенты найдутся на любой кухне, пишет ИА .

Почему раствор так эффективен

Соль действует как натуральный абразив — она мягко удаляет налёт и загрязнения, не царапая поверхности. Уксус, в свою очередь, отлично растворяет жир, уничтожает бактерии и нейтрализует неприятные запахи. Вместе они создают активную чистящую среду, которая справляется даже со стойкими загрязнениями. Губка же помогает равномерно наносить смесь и удалять остатки грязи без лишних усилий.

Как приготовить и где использовать

Приготовление занимает минуту: смешайте полстакана соли и полстакана уксуса, смочите губку и приступайте к чистке. Этот раствор подходит для кухонных поверхностей, удаления жира с плиты и столешницы, борьбы с известковым налётом в ванной и на кранах. Он также освежает кухонную технику и помогает отмыть кастрюли без длительного натирания. Уксус нейтрализует запахи, поэтому раствор можно использовать для обработки мусорного ведра или холодильника.

Личный опыт автора

Когда я попробовала этот раствор на старой сковороде с пригоревшим жиром, я не ожидала быстрого эффекта. Но после обработки смесью и лёгкого трения грязь отошла почти без усилий. Теперь я использую этот состав для ежемесячной чистки кухни и ванной, и он заметно сэкономил мне время и деньги.

Вывод

Соль и уксус — доступное и безопасное средство для дома. Оно заменяет несколько видов химии, не вредит здоровью и экологии, а результат сравним с дорогими магазинными аналогами. Простота приготовления и универсальность делают этот раствор незаменимым в любом хозяйстве.

Ранее мы рассказывали, как вернуть мягкость полотенцам.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью