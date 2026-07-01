Лишний балласт, а пользы никакой: какие вещи нельзя брать в поход - не только берцы

Названы вещи, которых не должно быть в рюкзаке туриста

К походу принято долго готовиться, продумывать каждый шаг, но практика показывает, что большинство туристов берут те вещи, которые остаются нетронутыми. Они занимают место, прибавляют вес рюкзаку, поэтому важно отказываться от них еще на этапе сборов. Каким вещам точно не место в рюкзаке?

Дорожная подушка для шеи

Такая подушка редко используется туристами, при этом она занимает много места. Каждый раз надувать ее своими силами - трудозатратная затея, а насос также займет дополнительное место.

Бумажные путеводители и книги

Некоторые туристы намеренно берут с собой путеводители, но они занимают место. Сейчас лучше использовать онлайн-карты, спутниковые навигаторы. Если все-таки хочется взять бумажную карту, то предварительно заламинируйте ее, что позволит уберечь от воды.

Также следует отказаться от бумажных книг. Вероятнее всего, вы начнете уставать в походе, поэтому чтение книг не будет входить в планы. Лучше любоваться природой, разговаривать по душам.

Шлепки

Эта обувь является очень непрактичной, так как она не защищает ноги от камней, грязи, растений. Во время сплава шлепки могут слететь, поэтому важно брать с собой кроксы или подобную защищенную обувь.

Берцы

“Если вы хотите стереть в кровавые мозоли ноги, то берцы — ваш выбор. Это тяжёлая и совершенно не амортизирующая обувь, которая ещё и не дышит.Каждому походу — своя обувь: для пешего туризма — трекинговые ботинки с хорошим протектором и дышащей мембраной; для сплава — сплавные кроссовки с нескользящей подошвой”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Зонт

Зонт в походе только занимает место, при этом вы вряд ли сможете им пользоваться среди густых лесов, при сильном ветре и т.д. Лучшее решение - дождевик.

Опыт автора

“Во время своего первого похода я взяла все, что указано в списке. Позже поняла, что половиной предметов даже не пришлось пользоваться. Теперь подбираю только самые нужные вещи”, - рассказала Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты следует брать в поход.