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После 40 нужно отказаться от этой мечты — жизнь пройдет счастливо: совет от Омара Хайяма

Опубликовано: 1 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
После 40 нужно отказаться от этой мечты — жизнь пройдет счастливо: совет от Омара Хайяма
После 40 нужно отказаться от этой мечты — жизнь пройдет счастливо: совет от Омара Хайяма
Городовой ру
Мудрость сквозь века

В современном мире Омар Хайям признан выдающимся поэтом, философом и мыслителем, чьи произведения сохраняют свою актуальность и продолжают вдохновлять.

Его лирические философские четверостишия — рубаи — отличаются глубиной юмора и мудрости. В них можно найти ответы на многие экзистенциальные вопросы, волнующие человека.

К возрасту 40-50 лет многие начинают осмысливать бытие, анализировать свои цели и мечты, как реализованные, так и нереализованные, подводя итоги пройденного пути. Что по этому поводу говорил великий мудрец? Какая мечта в жизни человека является тщетной? Его взгляд представлен в нескольких строках.

О, друг! Зачем пещись о тайнах бытия, В безумии желать того, что невозможно? Мечтой бесплодною охвачена тревожно, Напрасно смущена зачем душа твоя? Будь счастлив, веселись! При сотвореньи света Никто ведь у тебя не спрашивал совета.

Омар Хайям указывает на то, что стремление познать все тайны бытия является безумным, бесплодным и тщетным, вызывая у человека лишь тревожные ощущения. Мир был создан задолго до появления человечества, и поэтому человеческий разум не способен полностью постичь его загадки. Не стоит посвящать этому всю жизнь.

Мудрец призывает к достижению универсальной цели — познанию радости бытия, получению удовольствия от жизни и наслаждению каждым ее мгновением. Такая жизненная философия находит отражение во многих его поэтических произведениях.

Ранее мы рассказали, почему важно беречь душу.

Автор:
Ксения Давыдова
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