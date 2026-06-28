Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск

Собираться в отпуск — это всегда стресс. Хочется взять всё, но чемодан не резиновый. Секрет стильных путешественников прост: они везут не вещи, а готовые образы.
Стилист-имиджмейкер Дарья Правич дала "Городовому" пошаговую инструкцию, как собрать идеальный багаж.
Правило капсулы: меньше — лучше
Не берите случайные вещи. Выбирайте одежду, которая «дружит» друг с другом. Лучше всего работают нейтральные цвета: белый, бежевый, хаки или нежно-голубой.
Что положить в сумку
"Вот что я советую брать с собой. Базовые вещи (капсула): 3 пары шорт или юбок, 3-4 лёгких платья, 3–4 топа, 2 рубашки оверсайз, 1 пара удобных брюк или льняных штанов, 1 лёгкий кардиган на случай ветра", - говорит эксперт.
Обувной минимум
Обувь занимает больше всего места. Остановитесь на четырех парах:
- Кроссовки — для перелетов и долгих прогулок.
- Сандалии — на каждый день.
- Шлепанцы — для пляжа.
- Каблуки или нарядные мюли — для ресторанов. Совет: самую тяжелую обувь надевайте на себя в самолет.
Аксессуары — ваша «секретная база»
Именно детали делают образ дорогим и разным. Одно и то же белое платье с соломенной шляпой — это пляжный лук. А с массивными серьгами и ремнем — вечерний наряд.
"Аксессуары и это ваша суперсила. Именно они создают разнообразие из одной и той же базы: 2–3 пары украшений (серьги, бусы, браслеты), чтобы менять акцент.
Например, белые кеды + жёлтый топ + жёлто-зелёные бусы один образ. А те же кеды + белая майка + яркая сумка уже другой", - отмечает стилист.
- Возьмите 2–3 пары разных очков и 1 ремень
- Захватите яркий платок (парео). Его можно повязать на голову, на сумку или вместо пояса.
Как упаковать всё и сразу
Забудьте про стопки одежды. Используйте современные методы:
- Валики вместо стопок. Сворачивайте одежду в плотные рулоны. Так она почти не мнется и занимает в два раза меньше места.
- Прозрачные пакеты. Разложите вещи по категориям. Так вы сразу найдете нужную майку, не перерывая весь чемодан.
- Чехлы для обуви. Это гигиенично и эстетично.
"Когда вы берёте минимум, но с умом, вы всегда выглядите стильно. Одни белые брюки можно носить с разными топами, меняя аксессуары.
А правильная упаковка помогает не мять вещи и быстро ориентироваться в чемодане", - советует Дарья Правич.
Стиль в отпуске — это не количество платьев, а умение их комбинировать. Берите базу, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь отдыхом!
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