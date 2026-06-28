Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск

Эксперт рассказал, какие вещи нужно взять с собой, а от каких отказаться.

Собираться в отпуск — это всегда стресс. Хочется взять всё, но чемодан не резиновый. Секрет стильных путешественников прост: они везут не вещи, а готовые образы.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич дала "Городовому" пошаговую инструкцию, как собрать идеальный багаж.

Правило капсулы: меньше — лучше

Не берите случайные вещи. Выбирайте одежду, которая «дружит» друг с другом. Лучше всего работают нейтральные цвета: белый, бежевый, хаки или нежно-голубой.

Что положить в сумку

"Вот что я советую брать с собой. Базовые вещи (капсула): 3 пары шорт или юбок, 3-4 лёгких платья, 3–4 топа, 2 рубашки оверсайз, 1 пара удобных брюк или льняных штанов, 1 лёгкий кардиган на случай ветра", - говорит эксперт.

Обувной минимум

Обувь занимает больше всего места. Остановитесь на четырех парах:

Кроссовки — для перелетов и долгих прогулок. Сандалии — на каждый день. Шлепанцы — для пляжа. Каблуки или нарядные мюли — для ресторанов. Совет: самую тяжелую обувь надевайте на себя в самолет.

Аксессуары — ваша «секретная база»

Именно детали делают образ дорогим и разным. Одно и то же белое платье с соломенной шляпой — это пляжный лук. А с массивными серьгами и ремнем — вечерний наряд.

{{172}} "Аксессуары и это ваша суперсила. Именно они создают разнообразие из одной и той же базы: 2–3 пары украшений (серьги, бусы, браслеты), чтобы менять акцент. Например, белые кеды + жёлтый топ + жёлто-зелёные бусы один образ. А те же кеды + белая майка + яркая сумка уже другой", - отмечает стилист.

Возьмите 2–3 пары разных очков и 1 ремень

Захватите яркий платок (парео). Его можно повязать на голову, на сумку или вместо пояса.

Как упаковать всё и сразу

Забудьте про стопки одежды. Используйте современные методы:

Валики вместо стопок. Сворачивайте одежду в плотные рулоны. Так она почти не мнется и занимает в два раза меньше места.

Сворачивайте одежду в плотные рулоны. Так она почти не мнется и занимает в два раза меньше места. Прозрачные пакеты. Разложите вещи по категориям. Так вы сразу найдете нужную майку, не перерывая весь чемодан.

Разложите вещи по категориям. Так вы сразу найдете нужную майку, не перерывая весь чемодан. Чехлы для обуви. Это гигиенично и эстетично.

"Когда вы берёте минимум, но с умом, вы всегда выглядите стильно. Одни белые брюки можно носить с разными топами, меняя аксессуары. А правильная упаковка помогает не мять вещи и быстро ориентироваться в чемодане", - советует Дарья Правич.

Стиль в отпуске — это не количество платьев, а умение их комбинировать. Берите базу, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь отдыхом!

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