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Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск

Опубликовано: 28 июня 2026 14:43
 Проверено редакцией
Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск
Минимум вещей — максимум стиля: как собрать чемодан в отпуск
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Эксперт рассказал, какие вещи нужно взять с собой, а от каких отказаться.

Собираться в отпуск — это всегда стресс. Хочется взять всё, но чемодан не резиновый. Секрет стильных путешественников прост: они везут не вещи, а готовые образы.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич дала "Городовому" пошаговую инструкцию, как собрать идеальный багаж.

Правило капсулы: меньше — лучше

Не берите случайные вещи. Выбирайте одежду, которая «дружит» друг с другом. Лучше всего работают нейтральные цвета: белый, бежевый, хаки или нежно-голубой.

Что положить в сумку

"Вот что я советую брать с собой. Базовые вещи (капсула): 3 пары шорт или юбок, 3-4 лёгких платья,  3–4 топа, 2 рубашки оверсайз, 1 пара удобных брюк или льняных штанов, 1 лёгкий кардиган на случай ветра", - говорит эксперт.

Обувной минимум

Обувь занимает больше всего места. Остановитесь на четырех парах:

  1. Кроссовки — для перелетов и долгих прогулок.
  2. Сандалии — на каждый день.
  3. Шлепанцы — для пляжа.
  4. Каблуки или нарядные мюли — для ресторанов. Совет: самую тяжелую обувь надевайте на себя в самолет.

Аксессуары — ваша «секретная база»

Именно детали делают образ дорогим и разным. Одно и то же белое платье с соломенной шляпой — это пляжный лук. А с массивными серьгами и ремнем — вечерний наряд.

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"Аксессуары и это ваша суперсила. Именно они создают разнообразие из одной и той же базы: 2–3 пары украшений (серьги, бусы, браслеты), чтобы менять акцент.

Например, белые кеды + жёлтый топ + жёлто-зелёные бусы один образ. А те же кеды + белая майка + яркая сумка уже другой", - отмечает стилист.

  • Возьмите 2–3 пары разных очков и 1 ремень
  • Захватите яркий платок (парео). Его можно повязать на голову, на сумку или вместо пояса.

Как упаковать всё и сразу

Забудьте про стопки одежды. Используйте современные методы:

  • Валики вместо стопок. Сворачивайте одежду в плотные рулоны. Так она почти не мнется и занимает в два раза меньше места.
  • Прозрачные пакеты. Разложите вещи по категориям. Так вы сразу найдете нужную майку, не перерывая весь чемодан.
  • Чехлы для обуви. Это гигиенично и эстетично.

"Когда вы берёте минимум, но с умом, вы всегда выглядите стильно. Одни белые брюки можно носить с разными топами, меняя аксессуары.

А правильная упаковка помогает не мять вещи и быстро ориентироваться в чемодане", - советует Дарья Правич.

Стиль в отпуске — это не количество платьев, а умение их комбинировать. Берите базу, добавляйте аксессуары и наслаждайтесь отдыхом!

Ранее «Городовой» рассказывал, какой купальник выбрать в этом году.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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