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Беру степлер в огород – всего за полчаса проблема с сорняками решена: одуванчики, сныть и пырей как в воду канут

Опубликовано: 1 июля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Беру степлер в огород – всего за полчаса проблема с сорняками решена: одуванчики, сныть и пырей как в воду канут
Беру степлер в огород – всего за полчаса проблема с сорняками решена: одуванчики, сныть и пырей как в воду канут
Городовой ру
Простой метод борьбы с сорняками

Борьба с сорными растениями является актуальной проблемой для каждого садовода. Ежедневная прополка, скашивание травы и применение народных методов требуют огромных временных и физических затрат.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод контроля сорной растительности, основанный на использовании канцелярского степлера и плотного агроволокна.

Данный метод особенно эффективен при создании новых грядок и садовых дорожек. Специалист отмечает, что основной проблемой при работе с агроволокном является его стандартная ширина, не превышающая одного метра. Это обуславливает необходимость укладки материала внахлест для формирования грядок или дорожек.

В процессе эксплуатации агроволокно может расходиться, что приводит к прорастанию сорняков. Для предотвращения этого рекомендуется использовать степлер со скобами размером 24/6.

Скрепление краев материала в нескольких местах обеспечивает надежную фиксацию агроволокна, предотвращая его смещение. После этого материал укладывается на подготовленное место и засыпается песком или грунтом.

Ранее мы рассказали, как увеличить сладость ягод.

Автор:
Ксения Давыдова
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