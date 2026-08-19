Народные приметы на 19 августа: что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

19 августа — Яблочный Спас: освящение плодов, традиции и запреты. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о народных приметах.

19 августа православные празднуют Преображение Господне — один из главных христианских праздников, который в народе называют Яблочным Спасом или Вторым Спасом. В этот день в храмы приносят яблоки, виноград и мёд — их освящают за богослужением. А после службы верующие впервые за время Успенского поста могут позволить себе рыбу. С этим праздником связано много традиций, запретов и примет — всё, что помогает встретить осень с чистым сердцем и добрыми мыслями, пишет "Аргументы и Факты".

Что нужно знать о празднике

Согласно Евангелию, на горе Фавор Иисус Христос преобразился перед учениками, явив им Свою Божественную славу. На Руси этот день стал символом благодарности земле за урожай. Крестьяне приносили в церковь первые плоды, веря, что они обретают целебную силу. Считалось, что именно с 19 августа фрукты становятся полезными и пригодными для еды — до этого дня их не употребляли.

Традиции и запреты

В Яблочный Спас освящают плоды в храме, угощают близких и соседей, пекут пироги с яблоками и стараются простить старые обиды. Нельзя было есть неосвящённые яблоки, ссориться, отказывать в помощи, убивать насекомых и браться за тяжёлый труд. Лучше провести этот день в молитве, отдыхе и кругу семьи — так он приносит мир и благодать.

Приметы на 19 августа

Приметы этого дня служили своеобразным прогнозом на осень и зиму:

Солнце предвещало снежную и морозную зиму, дождь — затяжную, сырую осень.

Журавли, улетающие в небе, сулили ранние холода.

Обилие яблок — к сытой зиме, без забот.

Много паутины — к тёплому бабьему лету.

Утренний туман — к богатому грибному сезону.

Северный ветер — к суровой и ранней зиме.

Все эти наблюдения складывались в картину, которая помогала крестьянам подготовиться к переменам заранее.

Вывод

Это праздник, в котором церковное торжество и народные обычаи сливаются воедино. В этот день освящают плоды, прощают старые обиды и смотрят в сторону осени. По приметам стараются угадать, какими будут предстоящие месяцы — и во всём этом есть глубокая связь между верой, природой и повседневной жизнью.

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