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Народные приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Нонны

Опубликовано: 18 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Нонны
Народные приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Нонны
Городовой ру
В день Нонны, Евстигней Житник: завершение жатвы, поиск «житной матки» и защита дома. Рассказываем о традициях, запретах и приметах этого дня.

18 августа православные вспоминают праведную Нонну Назианзинскую — мать святителя Григория Богослова, известную верой и милосердием. В народе этот день называли Евстигнеем Житником, и с ним было связано множество традиций, запретов и примет, которые бережно передавались из поколения в поколение, пишет "Аргументы и Факты".

О святой Нонне

Праведная Нонна была дочерью христиан и вышла замуж за язычника Григория. Она усердно молилась о его обращении, и после чудесного видения муж принял христианство и стал епископом. Вместе с ним Нонна служила Церкви — она была посвящена в диакониссы и занималась благотворительностью. Её жизнь была омрачена потерями: она пережила смерть двоих детей и мужа. Скончалась в 374 году во время молитвы в храме. На Руси её почитали как покровительницу семьи и домашнего очага.

Традиции дня

  • Евстигнеев день начинался с ритуала: на рассвете в поле выходили с маслом, читали заговоры, обходили землю, прося защиты от ветров и морозов.
  • Во время жатвы старались найти стебель с двенадцатью колосьями — «житную матку» — и хранили его до весны, а потом первыми бросить в грунт.
  • Из первого намолота пекли хлеб и ели его с сырым луком, солью и квасом — давал силу.
  • Луковые связки развешивали в жилище для очистки воздуха. В этих обрядах — забота о доме, урожае и здоровье.

Что можно и что нельзя делать

Занимались домашними хлопотами, собирали лук и чеснок, соблюдали умеренность в пище. Но покой и порядок давались не просто так — запретов было немало. Не начинали новых дел и не заключали сделок, чтобы не навлечь неудачу. Хвастаться достижениями и пересказывать чужие тайны строго возбранялось.

В полночь старались не выходить из дома — считалось, что можно встретить нечистую силу. Дорогие покупки откладывали, а сырые яйца в этот день даже не пробовали. Всё — чтобы сохранить мир в доме и благополучие.

Приметы

Вечерние звуки и поведение животных часто служили верными подсказками погоды:

  • Если эхо вдалеке было чистым и звонким — ждали ясный день, а если глухим — готовились к ливню.
  • Мутная и пенистая вода в реке тоже предвещала осадки.
  • Овцы и козы, беспокойно встряхивающие головами, — погода ухудшится.
  • Громкое кваканье лягушек обещало потепление, а чайки, плещущиеся в воде, — ненастье.

Всё это — народные наблюдения, проверенные временем и помогавшие предугадывать погоду без синоптиков.

Вывод

Это день праведной Нонны, который в народе связан с завершением жатвы, поиском «житной матки» и защитой дома. Традиции и запреты этого дня отражают заботу о семье, урожае и здоровье, а приметы помогали крестьянам готовиться к осени и зиме.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Евдокии.

Автор:
Евгения Сухова
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