Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии

В этот день заканчивают сбор огурцов, собирают малину и следят за погодой — она предсказывает ноябрь. Рассказываем о традициях, запретах и приметах.

17 августа в народном календаре — день, который отмечали сразу под несколькими именами: Малиновка, Огуречница и Сеногнойка. В этот период крестьяне завершали важные полевые работы и следили за приметами, предсказывающими погоду на осень и зиму. День был связан с почитанием святой мученицы Евдокии, но в народной традиции он стал ориентиром для хозяйственных забот, пишет "Аргументы и Факты".

Малиновка и Огуречница: что собирали в этот день

В лесах как раз поспевала дикая малина — и взрослые, и дети брали туеса и отправлялись в лес за ягодами для варенья и сушки. В это же время огородники спешили снять последние огурцы: считалось, что после 17 августа они перестают расти и начинают горчить. Ботву убирали, а урожай солили с луком и чесноком, чтобы сохранить на зиму. Особо ценились те заготовки, которые делали именно в этот день — они считались самыми удачными и вкусными. Всё по сезону, всё с толком.

Сеногнойка и погодные ориентиры

Третье название дня — Сеногнойка — напоминало о частых августовских дождях, которые могли испортить уже скошенное сено. Крестьяне старались укрыть копны под крышу. При этом погода 17 августа считалась предвестником ноября: говорили: «Какова Авдотья, таков и ноябрь». По туману, росе и ветру судили о том, каким будет первый месяц зимы.

Что запрещалось в этот день

В этот день действовали строгие ограничения, которые касались едва ли не всех сфер жизни:

Деньги в долг не давали и не брали, торговлю и сделки откладывали — считалось, что иначе финансы уйдут в песок.

Девушкам не советовали назначать свидания и расставаться с комнатными цветами (ни дарить, ни продавать), чтобы не остаться одной.

У водоёмов старались не шуметь и не набирать воду — это считалось опасным.

Женщин освобождали от полевых работ, а лень и дневной сон сулили неудачу.

Чёрную одежду не надевали, мусор после заката не выметали, развлечения откладывали.

И главное: отказ в помощи ближнему осуждался строже всего.

День требовал осторожности и добрых поступков.

Вывод

Этот день в народе связан с завершением сбора огурцов, созреванием малины и наблюдениями за погодой. Запреты и приметы этого дня помогали крестьянам избегать потерь и готовиться к осени. Погода 17 августа предсказывала характер ноября.

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