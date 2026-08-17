Городовой / Полезное / Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных Полезное
Ветки малины осенью не жгу - крошу секатором и делаю универсальное удобрение: весной не нарадуюсь Новости Петербурга
Даже кости перегниют: не компост, а эликсир плодородия — в конце лета щедро лью жижу и весной "жирую" черноземом Полезное
Дешевле Греции в 3 раза, красивее Италии - в 100: страна, где "соединились" два моря - здесь ловлю шоколадный загар Новости Петербурга
Обжариваю яблоки и груши с сахаром - получается янтарное варенье: в кастрюле такую вкуснятину не приготовить Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии

Опубликовано: 17 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии
Народные приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Евдокии
Legion-Media
В этот день заканчивают сбор огурцов, собирают малину и следят за погодой — она предсказывает ноябрь. Рассказываем о традициях, запретах и приметах.

17 августа в народном календаре — день, который отмечали сразу под несколькими именами: Малиновка, Огуречница и Сеногнойка. В этот период крестьяне завершали важные полевые работы и следили за приметами, предсказывающими погоду на осень и зиму. День был связан с почитанием святой мученицы Евдокии, но в народной традиции он стал ориентиром для хозяйственных забот, пишет "Аргументы и Факты".

Малиновка и Огуречница: что собирали в этот день

В лесах как раз поспевала дикая малина — и взрослые, и дети брали туеса и отправлялись в лес за ягодами для варенья и сушки. В это же время огородники спешили снять последние огурцы: считалось, что после 17 августа они перестают расти и начинают горчить. Ботву убирали, а урожай солили с луком и чесноком, чтобы сохранить на зиму. Особо ценились те заготовки, которые делали именно в этот день — они считались самыми удачными и вкусными. Всё по сезону, всё с толком.

Сеногнойка и погодные ориентиры

Третье название дня — Сеногнойка — напоминало о частых августовских дождях, которые могли испортить уже скошенное сено. Крестьяне старались укрыть копны под крышу. При этом погода 17 августа считалась предвестником ноября: говорили: «Какова Авдотья, таков и ноябрь». По туману, росе и ветру судили о том, каким будет первый месяц зимы.

Что запрещалось в этот день

В этот день действовали строгие ограничения, которые касались едва ли не всех сфер жизни:

  • Деньги в долг не давали и не брали, торговлю и сделки откладывали — считалось, что иначе финансы уйдут в песок.
  • Девушкам не советовали назначать свидания и расставаться с комнатными цветами (ни дарить, ни продавать), чтобы не остаться одной.
  • У водоёмов старались не шуметь и не набирать воду — это считалось опасным.
  • Женщин освобождали от полевых работ, а лень и дневной сон сулили неудачу.
  • Чёрную одежду не надевали, мусор после заката не выметали, развлечения откладывали.
  • И главное: отказ в помощи ближнему осуждался строже всего.

День требовал осторожности и добрых поступков.

Вывод

Этот день в народе связан с завершением сбора огурцов, созреванием малины и наблюдениями за погодой. Запреты и приметы этого дня помогали крестьянам избегать потерь и готовиться к осени. Погода 17 августа предсказывала характер ноября.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Антона.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью