Можно ли кошку кормить мясом: какое выбрать и как давать — отвечает ветеринар Зорге

Чем кормить кошку и не навредить здоровью

Кошка — прирождённый хищник, и животный белок ей жизненно необходим. Но ошибочно думать, что миска с мясом закроет все потребности питомца.

Рацион должен быть продуманным: в нём важны не только белки, но и баланс минералов, витаминов и аминокислот.

Особенно это критично для котят, пожилых кошек и животных с хроническими проблемами — тут без консультации специалиста лучше не экспериментировать.

Какое мясо допустимо, а от чего лучше отказаться

Вот список продуктов, которые можно включать в питание (при условии правильной обработки и расчёта порций):

говядина — источник белка, железа и витаминов группы B;

курица — легкоусвояемый белок, но важно учитывать жирность разных частей тушки;

индейка — похожа по свойствам на курицу, подходит как альтернатива;

крольчатина — нежирный вариант с высоким содержанием белка;

субпродукты (сердце, почки) — полезны, но только в рассчитанном количестве.

Важные правила, которые сберегут здоровье любимца

Главный подвох мясного рациона — дисбаланс кальция и фосфора: если кошка долго ест почти одно мясо, организм начинает «забирать» кальций из костей, что грозит серьёзными проблемами.

Ещё один момент — безопасность: сырое мясо может содержать бактерии, паразитов и вирусы, а заморозка или ошпаривание кипятком не решают проблему полностью. Лучше давать термически обработанное мясо без соли, специй, лука и чеснока.

Если хочется кормить питомца домашней едой, рацион стоит согласовать с ветеринарным диетологом — он подберёт точные пропорции и добавки.

Вывод

Мясо — важная часть кошачьего меню, но не его основа само по себе. Грамотно составленный рацион учитывает не только вид продукта, но и его обработку, порции и сочетание с другими компонентами. Безопасность и сбалансированность важнее «натуральности» в чистом виде.

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