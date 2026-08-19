Всего один ингредиент - и кабачковая икра становится вкуснее: захочется есть ложками без хлеба

Икра из кабачков считается одной из самых популярных заготовок на зиму. Среди большого количества рецептов советуем обратить внимание только на один. Портал “Городовой” предлагает сделать кабачковую икру с майонезом по рецепту с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- кабачки - 3 кг;
- репчатый лук - 400 г;
- паста томатная - 150 г;
- майонез - 1 стакан;
- масло растительное - 50 мл;
- сахар - 3 столовые ложки;
- соль - 1 столовая ложка;
- уксус 9% - 50 мл.
Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и семечек, нарезать средними кусочками. Пропустить через мясорубку. У репчатого лука удалить шелуху, измельчить и обжарить на небольшом количестве масла до золотистости.
Переложить лук и кабачки в кастрюлю, добавить растительное масло. Поставить на средний огонь, довести до кипения и готовить в течение 1 часа. В конце варки добавить сахар, соль, майонез, томатную пасту и уксус. Продолжить готовить еще 5 минут.
Разлить горячую кабачковую икру по стерилизованным банкам, закатать и перевернуть. Накрыть одеялом, дать остыть. Только после этого убрать закуску в холодильник.
Личный опыт
Кабачковая икра благодаря майонезу становится более нежной. Она приобретает слегка сливочный вкус. Возвращаюсь к этому рецепту каждый год.
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