Обжариваю яблоки и груши с сахаром - получается янтарное варенье: в кастрюле такую вкуснятину не приготовить

Для приготовления варенья из яблок и груш можно использовать не только кастрюлю, но и сковороду. Жареный десерт получается более вкусным, из-за чего хозяйки все чаще выбирают именно этот способ. Портал “Городовой” предложил воспользоваться следующим рецептом.
Ингредиенты:
- яблоки - 1 кг;
- груши - 500 г;
- сахар - 500 г.
Приготовление:
Яблоки и груши разрезать, удалить косточки. Фрукты нарезать средними кусочками, переложить их на сухую сковороду. Засыпать сахаром, перемешать и дать настояться несколько часов. Благодаря этому яблоки и груши дадут сок.
Поставить сковороду на средний огонь, довести фрукты до кипения. Убрать пену, убавить огонь и продолжить готовить варенье в течение 15 минут. Далее его следует выключить, полностью остудить и снова довести до кипения.
Продолжить готовить десерт еще 10 минут. Подготовить стерилизованные банки, разлить по ним варенье и закрутить крышками. Перевернуть, дождаться полного остывания десерта. Хранить готовое варенье следует в холодильнике.
Личный опыт
Для приготовления варенья на сковороде я не всегда использую груши и яблоки. Для этой цели отлично подходят и другие сезонные фрукты, ягоды.
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