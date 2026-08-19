«Дедмобиль», Бурунов и «Лендок»: в Петербурге открыли охоту на свежие киносюжеты

В Петербурге придумали, как спасти наше кино от дефицита хороших историй.

Российские зрители часто жалуются: спецэффекты в нашем кино стали отличными, а вот смотреть фильм все равно скучно. Все дело в сюжетах.

Снять шедевр по плохому сценарию просто невозможно. В Петербурге решили исправить эту проблему раз и навсегда.

На фестивале Lendoc Film Festival (LEFF) запускают необычный проект — Сценарную лабораторию, сообщает ТАСС.

Зачем нужна Сценарная лаборатория?

Главная беда нашего кинематографа — сценарный голод. Толковых авторов не хватает, а у молодых сценаристов нет доступа к реальным съемкам. Организаторы фестиваля решили объединить опыт и молодую энергию.

Студенты творческих вузов будут писать сценарии под присмотром звездных наставников. Среди них — режиссер Ким Дружинин («28 панфиловцев») и известный драматург Ольга Погодина-Кузьмина.

Они помогут молодежи довести идеи до ума.

Мечта любого автора: сценарии сразу купят

Это не просто курсы или учеба «для галочки». Проект имеет вполне конкретную цель.

Глава киностудии «Лендок» Алексей Тельнов обещаeт: самые успешные сценарии студия выкупит. Это значит, что истории молодых авторов не лягут в стол, а превратятся в настоящие фильмы.

Для начинающих писателей это прямой билет в большое кино.

Что еще покажут на фестивале?

Сам фестиваль LEFF пройдет в Петербурге с 20 по 22 августа. Организует его киностудия «Лендок» при поддержке Минкультуры.

Зрителей ждет насыщенная программа:

На экранах покажут около 40 картин из России, Китая, Индии, Ирана и стран СНГ.

Фильмом открытия станет комедия Владимира Котта «Дедмобиль». В главных ролях — любимые актеры Юрий Стоянов и Сергей Бурунов.

Этот фильм — настоящий эксклюзив. Гости фестиваля увидят его на три месяца раньше, чем он появится в кинотеатрах по всей стране.

Не только кино, но и важные сделки

Фестиваль LEFF уже давно стал главным мостом для киношников из стран СНГ и БРИКС. Пока зрители будут смотреть фильмы, боссы киноиндустрии проведут важные переговоры.

21 августа в Законодательном собрании Петербурга главы киностудий стран СНГ обсудят совместные проекты.

А 22 августа в знаменитом кинотеатре «Аврора» подведут первые итоги Сценарной лаборатории. Вполне возможно, именно там рождаются сюжеты для будущих российских блокбастеров.

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