38 новых песен, 80 костюмов и зал-трансформер: чем удивит новый театр в Петербурге

Зал-трансформер расчитан на 507 мест.

Отличная новость для тех, кто любит сходить вечером на хорошую постановку и просто отдохнуть. 4 сентября в Московском районе Петербурга официально откроется Театр мюзикла и комедии — кратко «МиК».

Он расположился на улице Типанова, сообщает "Петербургский дневник".

Никакой мрачности: только позитив

Главная фишка нового театра — легкое и жизнеутверждающее искусство. Сюда стоит идти за хорошим настроением.

Руководители сразу заявили: тяжелым драмам тут не место. Они займут от силы десятую часть всей афиши. Основу репертуара составят веселые комедии, яркие мюзиклы и музыкальные шоу с хорошим концом.

Планы у театра грандиозные. Афишу уже расписали на 10 лет вперед.

На сцену будут приглашать известных актеров, а также звезд из других популярных театров города — например, из Театра Комедии имени Акимова и «Мастерской».

Премьера: «12 стульев» с новыми песнями

Сезон стартует 4 сентября с громкой премьеры. Зрителям покажут мюзикл «12 стульев». Показы пройдут три дня подряд — 4, 5 и 6 сентября.

Это абсолютно новый взгляд на классический роман Ильфа и Петрова. Спектакль готовили больше девяти месяцев специально для этой сцены.

Что ждет зрителей:

Андрей Носков (звезда сериалов и театра) стал режиссером и сам сыграет обаятельного Остапа Бендера.

(звезда сериалов и театра) стал режиссером и сам сыграет обаятельного Остапа Бендера. Игорь Головин исполнит роль Кисы Воробьянинова.

исполнит роль Кисы Воробьянинова. Артём Буцук из театра «Буфф» преобразится в отца Фёдора.

из театра «Буфф» преобразится в отца Фёдора. Музыка и танцы: композитор Сергей Кузьмин написал для мюзикла 38 оригинальных песен, а для актеров пошили больше 80 ярких костюмов.

Зал-трансформер и удобства

Театр стал частью нового жилого квартала на улице Типанова. Комплекс проектировал известный архитектор Никита Явейн. Проект уже успел получить несколько престижных архитектурных наград.

Раньше эта площадка работала в тестовом режиме как вторая сцена театра «Визави». Теперь же «МиК» стал полностью самостоятельным.

Внутри все сделано по последнему слову техники:

Зал-трансформер на 507 мест. Он легко превращается из классического театра в кинотеатр или уютное кабаре.

Он легко превращается из классического театра в кинотеатр или уютное кабаре. Просторный гардероб на 540 мест, чтобы не стоять в очереди после показа.

на 540 мест, чтобы не стоять в очереди после показа. Удобные буфеты и стильные зоны для прогулок и фото.

Как найти и когда идти

Театр находится в Московском районе, неподалеку от станции метро «Московская».

Если вы устали от сложных сюжетных драм и хотите просто расслабиться после работы — загляните на Типанова. Первые показы мюзикла «12 стульев» стартуют уже 4 сентября.

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