Юрий Стоянов

Артист говорит об этом без стеснения.
Взрослые дети до сих пор не могут простить отца.
Актеров связывало намного больше, чем работа.
Артист рассказал, как все произошло.
Артисты гребут деньги лопатой.
Однако речь идет только о российском прокате.
Таких музыкантов из Бремена мир еще не видел.
Народному артисту России исполнилось 65 лет.
Народный артист России родился 10 июля, как и его ныне покойный друг — Илья Олейников.
Звезды «Городка» были пранкерами до того, как это стало мейнстримом.
Оправдываться за предательство артист не стал.
Дочери артиста не замечают его таланта
На YouTube канале «HD Трейлеры» вышел финальный трейлер российской семейной комедии «Папы», выход которой приурочен к празднику 23 февраля.
Авторы сериала «Вампиры средней полосы» анонсировали выход новогоднего спецэпизода.
В Москве состоялся закрытый показ первой серии российского сериала «Вампиры средней полосы». Режиссером проекта стал Антон Маслов.
Российский сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли выйдет 18 марта, сообщает пресс-служба платформы Start.
В четверг, 11 февраля, в прокат выходит новая российская комедия, приуроченная ко Дню всех влюбленных. Продюсером и сценаристом картины «Love» стал шоумен Сергей Светлаков.
Сергей Светлаков представил зрителям новую франшизу, посвященную Дню святого Валентина. Трейлер опубликован в сети накануне, а премьера отечественной романтической комедии LOVE состоится 11 февраля.
Многие артисты получают хорошие выплаты благодаря званиям и заслугам.
Артист не понимает, что необходимо сделать на сцене за 40 тысяч евро.