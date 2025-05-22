В ожидании «Алых парусов»: какие экранизации романа Грина существуют

Всего снято пять фильмов, четыре из которых — отечественного производства.

28 июня в Петербурге пройдет одно из самых ярких событий города праздник «Алые паруса». Оно имеет прямую отсылку к одноименному романтическому произведению Александра Грина. Самое время вспомнить и пересмотреть экранизации «Алых парусов». Какие версии романа достойны внимания и почему?

«Алые паруса» (1961): советская классика и бережное отношение к первоисточнику

«Алые паруса» 1961 года режиссера Александра Птушкина. В ролях: Анастасия Вертинская, Василий Лановой, Елена Черемшанова и другие. Кинолента собрала 22,6 миллионов зрителей, став одним из лидеров советского проката. Эта экранизация стала настоящей классикой советского кино.

Экранизация Птушко прекрасна. Она выполнена с невероятной бережностью к первоисточнику с минимальными отхождениями в свое видение. Классическая История, придуманная замечательным писателем Александром Грином, похожа на сказку. Романтические мечты юной и прекрасной Ассоль волшебным образом сбываются. Конечно, такое могло случиться только в сказке… И в жизни. Актеры подобраны хорошо, но не идеально.

Вертинская полностью соответствует книжной Ассоль (тоненькая девушка с детским лицом, с выразительными глазами). Именно ее образ чаще всего ассоциируется с Ассоль.

Лановой не особо попадает в книжного персонажа. В повести он описан как крепкий мужчина с густыми усами, утративший аристократичный лоск из-за упорной многолетней работы на корабле. Еще в книге есть упоминание, что Грей был порывистым, резким, эмоциональный.

Лановой же воплотил довольно сдержанного, даже холодного молодого человека. Но вот романтический и привлекательный образ ему удался на ура. Несмотря на некоторые отличия от книжного образа, Лановой создал запоминающийся и обаятельный образ Грея.

«Алые паруса» (1978): телевизионные литературные чтения

«Алые паруса» 1978 года. Это скорее телевизионный вариант литературных чтений. Всего 3 актера стоят перед камерой и выразительно читают по ролям. Никакого действия. Но, чтобы зритель не заскучал перед экраном телевизора периодически меняется свет (становится ярким в радостные моменты, тускнет в драматические мгновения).

А еще на фоне появляются разные силуэты (деревьев, волн, корабля). Эта версия подходит скорее для ценителей театра и выразительного чтения.

От автора читает Андрей Попов. Ассоль изображает Елена Коренева, но она слишком взрослая для этой героини. Евгений Герасимов сыграл капитана Грея.

«Ассоль» (1982): эксперименты с видеотехнологиями

«Ассоль» 1982 года. Режиссер Борис Степанцев. Актеры: Елена Зайцева, Андрей Харитонов, Марина Рязанцева и другие. Телефильм по мотивам произведения. Некий экспериментальный фильм, где художники переборщили с цветокррекцией и двойной экспозицией. Простой зритель вряд ли оценит, но картина сыграла свою роль в компьютерной эре телевизионной графики. Эта версия интересна скорее как эксперимент с видеоэффектами.

Фильм снят по особой видеотехнологии совмещения актеров с рисованной декорацией, преобразующей сами изображения героев в подобие рисунков. Актеры в фильме не произносят ни слова, звучит только закадровый текст.

«Правдивая история об Алых парусах» (2010): современный детектив

«Правдивая история об Алых парусах» 2010 года Александра Стеколенко. В ролях: Вероника Иващенко, Александр Бухаров, Юрий Стоянов, Эвклид Кюрдзидис и др. Новое прочтение одноименного известного романа классика Александра Грина.

Как пишет kino-teatr.ru, получился детектив, и авантюра с подменой капитана Грея, со смесью погони, и даже сражений на саблях. Время действия: современность. Эта версия предлагает новое прочтение классического сюжета, добавляя в него элементы детектива и приключений.

Зрители фильм не оценили за отсутствие сказочности. Эта версия не смогла передать ту атмосферу романтики и волшебства, которая так привлекает читателей в романе Грина.

«Алые паруса» (2022): французско-итальянская интерпретация

«Алые паруса» 2022 года режиссера Пьетро Марчелло, фильм совместного производства Франции, Италии и Германии. Первоисточник перекроен вдоль и поперек. Тут даже главная героиня зовется не Ассоль, а Жюльетта. И забирает героиню вовсе не парусник, а самолет.

Эта версия предлагает радикально новый взгляд на классический сюжет, перенося действие в другую эпоху и страну. Она может вызвать интерес у любителей авангардного кино, но она вряд ли понравится тем, кто ценит роман Грина за его сказочную атмосферу.