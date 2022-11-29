Их брак длился шесть лет.
Об этом никто не догадывался.
Артист восхищал окружающих своим отношением к жизни.
Андрею Соколову 13 августа исполнится 60 лет.
Режиссеру пришлось учитывать интересы юного актера.
В легендарной картине он снялся в роли Ивана Варравы.
Народный артист ушел из жизни 28 января 2021 года.
Она рассказала, как актера возмутил неловкий случай с его сыном
До празднования «золотой свадьбы» народный артист СССР не дожил ровно год
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения политика.
Поздним вечером четверга, 28 января, на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой.
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» решили перенести. Причиной стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка в стране, пишет «ТАСС».
Лидер «Ленинграда» выступил против рекламы поправок в Конституцию.
16 октября в 19.00 на сцене ДК Ленсовета состоится творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового, который по праву считается легендой советского и российского театра и кино. Он кумир
1 декабря в 19.00 на сцене ДК Горького состоится творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового, который по праву считается легендой советского и российского театра и кино. Он кумир
28 августа на сцене ДК им. Ленсовета Творческий вечер Василия Ланового 12+ Он кумир многих поколений. Несмотря на то, что с годами меняется мода на актерские типажи, герои В.С.Ланового не
Стадион на Крестовском острове впервые стал местом киносъемок. Киногруппа под руководством режиссера Олега Газе снимала сцены из фильма "Линия Марты", который производится кинокомпанией "ЛК-Продакшн"
7 декабря на сцене ДК Ленсовета состоится творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового, который по праву считается легендой советского и российского театра и кино. Он кумир многих
4 января 2013 года, начало 19 часов на сцене Академической капеллы Василий Лановой Вечер великой руччкой поэзии Программа в 2-х отделениях Продолжительность 2 часа с
Санкт-Петербургский международный кинофестивальоткроется 21 сентября – впервые в Северной столице на конкурсной основе так широко будет представлен мировой кинематограф. СПМКФ смело