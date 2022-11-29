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Василий Лановой

Шоу-бизнес
Первый Санкт-Петербургский Международный кинофестиваль стартует 21 сентября
Санкт-Петербургский международный кинофестивальоткроется 21  сентября – впервые в Северной столице на конкурсной основе так широко будет представлен мировой кинематограф. СПМКФ смело
20 сен 2012 10:33
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