Три сериала для приятного вечера: выбирайте и наслаждайтесь

О напрасно потраченном времени жалеть не придется.

Для жителей Северной столицы современная киноиндустрия полна разочарований, но есть проекты, которые точно не заставят жалеть о потраченном времени. Эти сериалы подарят вам яркие эмоции и увлекательные истории.

«Мамонты»

Юрий Стоянов блистательно исполняет роль пенсионера Николая Николаевича, ставшего жертвой мошенников после продажи квартиры. Потеряв все деньги и не получив помощи от полиции, он вместе с внучкой Полиной погружается в мир киберпреступности, чтобы найти обидчиков. Опасный и захватывающий путь гарантирован.

«Сто лет одиночества»

Экранизация легендарного романа Габриэля Гарсиа Маркеса переносит зрителей в магический мир Макондо. 16 серий, разделённых на две части, расскажут историю нескольких поколений семьи Буэндиа, где сплетаются любовь, забвение и неизбежность судьбы. Среди режиссёров — Алекс Гарсия Лопес, работавший над «Ведьмаком».

«За красивым фасадом»

Захватывающая драма о трех семьях, которые борются за право обладать виллой мечты в Лос-Анджелесе. Однако их идеал принадлежит паре, оставшейся без собственного дома. Одну из главных ролей исполнила Лиза Кудроу, звезда сериала «Друзья».

Каждый из этих сериалов — уникальное путешествие в мир эмоций и ярких событий. Выбирайте историю по душе и наслаждайтесь уютным вечером.