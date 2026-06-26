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Лето снова меняет планы: синоптики назвали регионы, где дожди задержатся надолго

Опубликовано: 26 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Лето снова меняет планы: синоптики назвали регионы, где дожди задержатся надолго
Лето снова меняет планы: синоптики назвали регионы, где дожди задержатся надолго
Legion-Media
Погодные качели набирают обороты.

Последние дни июня принесут жителям российских регионов совершенно разную погоду. Пока одни будут наслаждаться почти июльским теплом, другие столкнутся с затяжными дождями, похолоданием и пасмурным небом.

Екатеринбург ждёт дождливая неделя

В пятницу воздух в Екатеринбурге прогреется до +24 градусов, однако уже в выходные погода резко изменится. В субботу температура опустится до +18 градусов, а дожди вернутся в город. Воскресенье также окажется сырым и прохладным — днём не выше +19 градусов.

Следующая неделя тоже не порадует стабильностью. Осадки прогнозируются 30 июня и 1 июля. Дневная температура будет держаться в пределах +18...+21 градуса.

Татарстан накроют сильные дожди

В пятницу в Татарстане ожидается облачная погода с дождями, местами сильными. Температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а на востоке республики может подняться до +23.

В субботу осадки сохранятся. Дожди будут идти преимущественно ночью, но местами возможны и днём. Температура останется на уровне +15...+20 градусов.

Самым неприятным днём станет воскресенье. По прогнозам синоптиков, дожди усилятся, а температура местами опустится всего до +13 градусов.

Москва возвращается к летнему теплу

В субботу температура воздуха в столице составит +20...+22 градуса. Местами возможны кратковременные дожди, однако серьёзных осадков не ожидается.

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, главный подарок погода приготовила на воскресенье. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до +25 градусов.

Петербург готовится к жарким выходным

Суббота в Санкт-Петербурге будет относительно комфортной — около +22 градусов. Небольшие дожди возможны, но вероятность осадков остаётся невысокой.

А вот в воскресенье лето напомнит о себе в полной мере. Днём воздух прогреется до +25...+27 градусов. При этом ожидается переменная облачность и слабый ветер, что сделает погоду особенно приятной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Ранее мы писали о том, что циклон отказывается уходить из России.

Автор:
Александр Асташкин
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