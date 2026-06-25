Циклон отказывается уходить из России: синоптики предупредили о новом ударе стихии

Синоптики предупреждают: атмосферная обстановка остаётся крайне нестабильной, а в ряде территорий уже в ближайшие дни возможны новые погодные катаклизмы.

Оренбуржье уходит под воду

Особенно сложная ситуация складывается на западе Оренбургской области.

На метеостанции Троицкое в Асекеевском районе всего за сутки выпало 169 миллиметров осадков, сообщают специалисты Центра погоды "Фобос". Это более трети годовой нормы дождей. В соседнем Бугуруслане циклон принёс сразу две месячные нормы осадков.

Под ударом стихии также оказались Казань и Ростов-на-Дону. В Ростове сильнейший ливень накрыл город в вечерний час пик. За короткое время на каждый квадратный метр улиц обрушилось почти по два ведра дождевой воды.

Урал готовится к новому удару стихии

Из-за столкновения тёплого и холодного воздуха на Урале продолжают формироваться мощные грозовые облака. В отдельных районах всего за сутки может выпасть более трети июньской нормы осадков.

Небольшое улучшение ожидается в четверг, однако уже к выходным синоптики прогнозируют новый виток непогоды.

На северо-запад Русской равнины выходит очередная фронтальная система атлантического происхождения. К субботе она объединится с уральским циклоном, после чего осадки вновь резко усилятся.

Какие регионы окажутся в эпицентре

Основной удар стихии может прийтись на:

Свердловскую область;

Челябинскую область;

Пермский край;

Башкирию;

Республику Коми.

В некоторых районах суточное количество осадков способно превысить 30 миллиметров.

Екатеринбург предупреждают о ливнях и смерчах

Жителям Екатеринбурга синоптики советуют внимательно следить за прогнозами.

В ближайшие дни в городе сохранятся грозовые дожди и неустойчивая погода. В горных районах не исключается даже образование смерчей.

Наиболее сильные осадки ожидаются в выходные. По прогнозам, всего за два дня может выпасть около половины месячной нормы дождей.

Башкирию ждут ливни, грозы и град

26 июня погода в регионе ухудшится. Синоптики предупреждают о ливнях, грозах и возможном граде. Ночью ожидается +7...+12 градусов, днём воздух прогреется до +20...+25.

По предварительным данным, дождливая погода может сохраняться в регионе вплоть до начала июля.

Ранее мы писали о том, что конец июня готовит неприятный сюрприз после летнего тепла.