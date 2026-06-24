Синоптики бьют тревогу: конец июня готовит неприятный сюрприз после летнего тепла

Погода в российских регионах на последней неделе июня приготовила настоящий температурный аттракцион.

Пока одни города будут наслаждаться летним теплом, другие столкнутся с похолоданием, дождями и грозами.

Москва: грозы и дожди

Уже с четверга ситуация в столице начнёт меняться. В регион вернутся дожди и грозы, а температура заметно снизится, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Днём 25 и 26 июня воздух прогреется лишь до +16...+19 градуса, а ночью местами похолодает до +8...+9 градусов. Одновременно начнёт снижаться атмосферное давление. 27 июня температура чуть поднимется до +21 градуса.

Омская область во власти циклона

В Омскую область придёт мощный циклон уже 24 июня. В отдельных районах начнутся кратковременные дожди и грозы, однако жара сохранится — до +33 градусов.

С 25 июня циклон принесёт более заметное ухудшение погоды. Ожидаются грозы, ливни, местами возможен град и шквалистый ветер.

К 26 июня температура снизится до +23...+28 градусов, хотя осадки в регионе сохранятся.

Петербург переживёт резкие температурные скачки

Жителей Северной столицы ждут погодные контрасты. В среду в город придут атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди и похолодание до +18 градусов.

Во второй половине недели температура начнёт постепенно восстанавливаться. А к выходным мощный антициклон вновь вернёт в Петербург летнее тепло.

По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до +25...+27 градусов.

Новосибирск останется во власти летнего тепла

Сибирская столица на неделе будет одной из самых тёплых точек страны. В среду там ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +29 градусов.

В четверг жара усилится ещё больше — воздух прогреется до +30 градусов, сообщает "Яндекс погода".

Лишь в пятницу ситуация изменится. С утра начнётся дождь, который сохранится практически до вечера. Несмотря на осадки, температура останется вполне комфортной — от +21 до +27 градусов.

Ранее мы писали о том, что на Солнце произошли две сильные вспышки подряд.