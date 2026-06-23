На Солнце произошли две сильные вспышки подряд: как это повлияет на магнитные бури

Солнечная активность пошла в рост.

После длительного затишья Солнце вновь привлекло внимание учёных. За одни сутки на звезде произошли сразу две мощные вспышки класса М, которые стали самыми сильными за последние три недели.

На Солнце произошли две сильные вспышки подряд

По данным Института прикладной геофизики, вечером 21 июня в группе солнечных пятен № 4473 была зарегистрирована вспышка класса М6.8 продолжительностью 18 минут.

Ранее в этот же день произошла ещё одна заметная вспышка уровня М2.6.

В солнечной классификации вспышки делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс примерно в десять раз мощнее предыдущего. Самыми опасными считаются вспышки класса X, которые способны вызывать серьёзные магнитные бури на Земле.

Есть ли угроза для Земли

По оценкам специалистов, напротив нашей планеты следы активного выброса окажутся уже 25 июня.

Пока серьёзных поводов для беспокойства нет. По данным учёных, как минимум одна из вспышек сопровождалась выбросом плазмы в космос, однако поток ушёл мимо Земли и оказался слабым.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что солнечная активность действительно начала расти, однако говорить о начале масштабного всплеска пока рано.

В ближайшие дни внимание будет приковано именно к группе пятен № 4473. Если она сохранит свою активность и продолжит развиваться, вероятность более сильных вспышек может увеличиться.

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