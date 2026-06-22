Россию ждёт неделя погодных контрастов: одни регионы накроет зной, другие — проливные дожди

На новой неделе страну ждут сразу несколько погодных сценариев: где-то температура взлетит выше +30 градусов, а где-то придётся доставать зонты из-за затяжных ливней и гроз. Прогнозом поделились специалисты Центра погоды "Фобос".

Юг накроют жара и грозовые ливни

На юге страны сохранится по-настоящему летняя погода. Воздушные массы будут приносить прогретый воздух, однако вместе с ним в регион придут мощные грозовые облака.

Наиболее сильные ливни прогнозируются в районах Кавказа. Днём в Причерноморье, низовьях Волги и Дона температура составит +27...+32 градуса. В республиках Северного Кавказа воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Поволжье останется под ударами гроз

Жителям Среднего Поволжья расслабляться не придётся. Здесь продолжит влиять циклон, который задержался над Уралом.

В течение недели ожидаются грозовые дожди и переменчивая погода. Несмотря на осадки, сильного похолодания не прогнозируется. Днём температура будет держаться в пределах +20...+25 градусов, а в начале недели окажется на несколько градусов выше нормы.

Северо-Запад ждёт резкое похолодание

Неделя начнётся для Северо-Запада комфортно. В южной части региона воздух прогреется до +22...+27 градусов.

Однако уже через несколько дней ситуация изменится. Начнутся дожди, а температура постепенно снизится. На севере региона днём будет лишь +12...+17 градусов, в южных районах — до +17...+22.

Москву ждут ливни и грозы

Синоптики предупреждают о локальных ливнях и грозах в столице.

В начале недели воздух ещё сможет прогреваться до +23...+26 градусов. Однако затем температура вернётся к более умеренным значениям — около +20...+23 градусов.

К концу рабочей недели станет ещё свежее. Дневные показатели опустятся до +19...+24 градусов.

Петербург начнёт неделю с тепла

Жителей Северной столицы порадует довольно тёплое начало недели. В понедельник и вторник существенных осадков не ожидается, а температура достигнет +23...+26 градусов.

Однако затем погода вновь испортится. Вернутся дожди, местами возможны грозы и усиление ветра. Днём столбики термометров уже не поднимутся выше +20...+23 градусов.

Ранее мы писали о том, что Россия окажется во власти капризной погоды.