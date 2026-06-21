Россия окажется во власти капризной погоды: от жары до затяжных ливней — где похолодает

Конец июня готовит жителям разных регионов России весьма неоднозначную погоду.

Челябинск ждёт месячная норма дождей за неделю

Последняя неделя июня в Челябинске может оказаться одной из самых дождливых за последние годы.

До 22 июня в городе ещё сохранится летнее тепло — воздух будет прогреваться до +28 градусов. Однако уже с 21 июня начнут возвращаться грозы, а затем осадки станут практически ежедневными.

Синоптики предупреждают, что за последние дни месяца в регионе может выпасть до двух месячных норм осадков. Сейчас наиболее сильные ливни ожидаются 25 и 30 июня, хотя прогноз ещё может корректироваться. Вместе с дождями придёт и похолодание: дневная температура опустится до +20…+23 градусов.

Приморье останется во власти туманов и дождей

Жителям Приморского края тоже расслабляться не придётся. В выходные существенных осадков не ожидается, однако ночи будут сопровождаться густыми туманами. Уже в воскресенье атмосферный фронт принесёт дожди в южные районы края.

В начале новой недели осадки сохранятся. Температура будет колебаться от +18 до +25 градусов, а на побережье окажется значительно прохладнее.

Во Владивостоке синоптики также прогнозируют туманы, облачность и кратковременные дожди. Только к середине следующей недели погода начнёт постепенно улучшаться.

Москва попрощается с теплом

Воскресенье станет самым комфортным днём — воздух прогреется до +24 градусов, а осадков практически не ожидается.

Однако уже с понедельника ситуация резко изменится. В Москву придут дожди, а температура начнёт постепенно снижаться.

В понедельник ожидается около +22 градусов, во вторник и среду — не выше +20. При этом сохранятся кратковременные дожди и облачная погода. К четвергу столбики термометров могут опуститься уже до +17 градусов.

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