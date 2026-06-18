Городовой / Полезное / Солнце "впало в спячку": будут ли магнитные бури этим летом — учёные дали прогноз
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из +13 в +27 за сутки: Петербург за выходные перепрыгнет из осени в настоящее лето Новости Петербурга
От всех бед спасает одна вещь — мудрый Омар Хайям назвал ее еще 1000 лет назад Полезное
Брюллов, которого не видели в России, и мох на картинах Шишкина: идем в Русский музей за редкостями Новости Петербурга
Битва за Суперкубок-2026: «Зенит» затягивает пояса перед встречей со «Спартаком» Новости Петербурга
Поход в медклинику станет другим: с 1 сентября вступают в силу важные изменения для миллионов россиян Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Солнце "впало в спячку": будут ли магнитные бури этим летом — учёные дали прогноз

Опубликовано: 18 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Солнце "впало в спячку": будут ли магнитные бури этим летом — учёные дали прогноз
Солнце "впало в спячку": будут ли магнитные бури этим летом — учёные дали прогноз
Городовой ру
Солнце неожиданно перешло в режим затишья.

Активность нашей звезды заметно снижается, а серьёзных событий в ближайшее время пока не ожидается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнечная активность стремительно падает

По наблюдениям специалистов, сейчас Солнце выглядит довольно спокойно. Вспышечная активность сохраняется лишь благодаря небольшой группе пятен.

Именно этот участок пока остаётся главным источником солнечных вспышек. Однако запас энергии у него ограничен, поэтому эксперты не исключают, что в ближайшее время активность снизится ещё сильнее.

На Солнце остаются гигантские протуберанцы

Несмотря на общее затишье, на поверхности звезды всё ещё наблюдаются крупные протуберанцы — гигантские выбросы раскалённой плазмы.

Однако специалисты подчёркивают: угрозы для Земли эти образования сейчас не представляют.

Магнитные бури практически исчезли

Особенно спокойной выглядит геомагнитная обстановка. Уровень возмущений магнитного поля Земли остаётся минимальным, а вероятность сильных бурь оценивается как крайне низкая.

По предварительным прогнозам, ближайшие 30 дней могут пройти без серьёзных геомагнитных потрясений.

Ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату возвращения настоящей жары.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью