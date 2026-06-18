Солнце "впало в спячку": будут ли магнитные бури этим летом — учёные дали прогноз

Активность нашей звезды заметно снижается, а серьёзных событий в ближайшее время пока не ожидается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Солнечная активность стремительно падает
По наблюдениям специалистов, сейчас Солнце выглядит довольно спокойно. Вспышечная активность сохраняется лишь благодаря небольшой группе пятен.
Именно этот участок пока остаётся главным источником солнечных вспышек. Однако запас энергии у него ограничен, поэтому эксперты не исключают, что в ближайшее время активность снизится ещё сильнее.
На Солнце остаются гигантские протуберанцы
Несмотря на общее затишье, на поверхности звезды всё ещё наблюдаются крупные протуберанцы — гигантские выбросы раскалённой плазмы.
Однако специалисты подчёркивают: угрозы для Земли эти образования сейчас не представляют.
Магнитные бури практически исчезли
Особенно спокойной выглядит геомагнитная обстановка. Уровень возмущений магнитного поля Земли остаётся минимальным, а вероятность сильных бурь оценивается как крайне низкая.
По предварительным прогнозам, ближайшие 30 дней могут пройти без серьёзных геомагнитных потрясений.
Ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату возвращения настоящей жары.