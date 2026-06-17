Лето поставили на паузу: синоптики назвали дату возвращения настоящей жары

Погода в европейской части России продолжает оставаться под влиянием североатлантического циклона.

Москва ждёт возвращения летнего тепла

По прогнозам специалистов, до 19 июня Центральная Россия останется во власти циклона. Днём воздух будет прогреваться лишь до +15…+20 градусов, а ночами температура станет опускаться до +8…+13.

Однако уже 20-21 июня ситуация начнёт улучшаться. В выходные дневная температура повысится до +20…+25 градусов, а в начале следующей недели может достичь +22…+27. Так что лето постепенно вернётся.

Петербург выберется из дождливой полосы

Жителей Северной столицы в ближайшие дни ещё ждут прохлада и осадки. В среду и четверг температура составит всего +17…+19 градусов, местами пройдут дожди.

Зато с пятницы погода заметно улучшится. Осадки практически прекратятся, а воздух прогреется до +22…+23 градусов. В воскресенье потеплеет уже до +24 градусов, а вероятность дождей останется минимальной.

Челябинск накроют тёплые грозы

На Южном Урале температура продолжит расти. В Челябинске в середине недели воздух прогреется до +24…+25 градусов.

При этом полностью сухой погоды ждать не стоит. К концу недели дожди станут более интенсивными, а вместе с ними усилится ветер. Несмотря на осадки, температура останется комфортной.

Татарстану придётся переждать грозовой период

В республике неустойчивая погода задержится ещё на несколько дней. В четверг и пятницу местами ожидаются дожди и грозы.

Во время гроз порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +21…+26.

Ранее мы писали о том, что грозовые фронты накроют сразу несколько регионов России.