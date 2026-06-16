Синоптики бьют тревогу: грозовые фронты накроют сразу несколько регионов

Новая рабочая неделя принесёт жителям страны целый набор погодных сюрпризов. Синоптики Центра погоды "Фобос" рассказали о предстоящей погоде.

Юг России останется во власти жары

В Причерноморье, а также в низовьях Волги и Дона температура днём будет достигать +26...+31 градуса. В республиках Северного Кавказа ожидается от +23 до +28 градусов.

Море также становится всё теплее. У побережья Кавказа вода прогрелась до +20...+23 градусов.

Северо-Запад ждёт похолодание

Атлантический циклон продолжит диктовать свои условия на Северо-Западе страны. Регион периодически будут накрывать дожди, местами с грозами и сильным ветром.

Особенно прохладно станет на севере региона, где температура не превысит +10...+15 градусов. В южных районах будет заметно теплее — до +18...+23 градусов.

Москва уйдёт в дождливую паузу

В столице неделя пройдёт под знаком ливней и гроз. Температура останется комфортной, но уже не такой высокой, как в начале июня.

В первые дни воздух будет прогреваться до +20...+23 градусов. Однако к середине недели облаков станет больше, а столбики термометров опустятся до +17...+20 градусов.

В Санкт-Петербурге периодически будут проходить дожди, местами возможны грозы и порывистый ветер. Дневная температура составит +18...+21 градус.

Урал ждёт неделя гроз

Здесь практически ежедневно прогнозируются грозовые дожди и кратковременные ливни.

Температура воздуха будет держаться на уровне +22...+27 градусов, сохраняя вполне летний характер погоды.

Сибирь сохранит летнее тепло

Южные районы Сибири продолжат получать тёплый воздух из Средней Азии. Благодаря этому температура останется высокой.

Даже несмотря на локальные грозы и дожди, днём воздух будет прогреваться до +25...+30 градусов.

Дальний Восток останется в зоне умеренного тепла

На юге Дальнего Востока сохранится комфортная летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

В Приамурье температура составит +22...+27 градусов, а на юге Приморья будет прохладнее — от +16 до +21 градуса.

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