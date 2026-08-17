Как меняется Петербург: главные решения ЗакСа и что ждет город в будущем

По словам Бельского, трудности помогли наладить максимально эффективную работу с правительством города.

Санкт-Петербург стремительно меняется. За последние три года депутаты городского парламента приняли больше двух тысяч законов.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в беседе с "Петербургским дневником" рассказал, как эти решения уже изменили жизнь петербуржцев и к чему город будет стремиться дальше.

Порядок во дворах и поддержка семей

Пандемия и санкции стали серьезной проверкой для власти. Но именно эти трудности заставили ЗакС и Смольный работать в одной связке и без лишней бюрократии.

В городе оперативно запустили масштабную систему выплат и льгот для участников СВО и их семей. Помощь оформляется быстро и без лишних бумаг.

Ещё одна победа — бой с «наливайками». Разливайки на первых этажах многоэтажек годами отравляли жизнь жителям спальных районов. Теперь продажу алкоголя в жилых домах строго ограничили. В дворах наконец-то стало тише.

Самокаты и пробки: центр станет тише

Петербуржцы давно жалуются на хаос с электросамокатами. Петербург стал первым городом в России, который жестко взял кикшеринг под контроль.

Сейчас в историческом центре и парках снизили допустимую скорость, а на Невском проспекте и Дворцовой площади кататься и вовсе запретили.

Но на этом власти не остановятся. Главная цель — полностью убрать самокаты с тротуаров, чтобы они не мешали пешеходам. Правда, для этого сначала придется достроить велодорожки.

С машинами тоже наводят порядок. Платная парковка уже разгрузила Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы.

Следующий шаг — убрать из центра транзитные авто. Александр Бельский уверен: в будущем въезд в историческую часть города должен стать платным. Это единственный способ навсегда избавить центр от пробок.

Бюджет в 2 триллиона и новые школы

Недавно бюджет Петербурга впервые в истории превысил 1 триллион рублей. Новая цель руководства города — довести его до 2 триллионов.

Эти деньги пойдут на крупные проекты. В новых районах школы, детские сады и поликлиники теперь строят с опережением — еще до того, как в дома въедут жильцы. Проблема с дефицитом мест в детсадах уже практически решена.

Футбол и «места силы»

Спикер ЗакСа активно занимается спортом и страстно болеет за «Зенит». В работе он не любит кабинетную бюрократию.

Бельский сам ведет соцсети, отвечает на комментарии жителей и регулярно выезжает на городские стройки.

Есть у главы парламента и любимые места в Петербурге. За энергией он приходит на Стрелку Васильевского острова и Дворцовую площадь.

Спикер считает, что именно там ощущается настоящая сила нашего города.

Ранее «Городовой» рассказывал, что педагоги, кассиры и сборщики заказов стали главными дефицитными специалистами Петербурга.