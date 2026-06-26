Они не прыгают с деревьев, а едут на ваших колясках: где в Петербурге и области клещи кусают чаще

В пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора рассказали, где клещи особенно часто нападают на людей.

За последнюю неделю июня в больницы Петербурга и области обратилось почти 1700 человек. Представьте: это целая толпа людей, которые просто хотели погулять в лесу или съездить на дачу.

Роспотребнадзор предупреждает: кусают чаще всего в Ленобласти (больше 70% случаев), но лечиться люди бегут в городские поликлиники. Каждый пятый пострадавший — ребенок.

Где «засада»? Самые опасные районы

Если вы собрались на пикник, будьте вдвойне осторожны в этих местах:

В Петербурге: лидируют Курортный, Пушкинский и Выборгский районы. Парки здесь — зона риска.

лидируют Курортный, Пушкинский и Выборгский районы. Парки здесь — зона риска. В области: «горячие точки» — Приозерск, Выборг, Всеволожск и Тихвин.

Разрушаем мифы: клещи не прыгают с берез

Многие думают, что клещи падают с деревьев. Это не так. Они сидят в траве или на низких кустах, редко поднимаясь выше метра.

Клещ всегда ползет снизу вверх.

Он долго ищет место с нежной кожей (подмышки, шея, за ушами).

У вас есть время его заметить, пока он «путешествует» по одежде.

Как одеться, чтобы не укусили

Забудьте про моду, важна безопасность:

Светлое — наше всё. На белой или бежевой куртке черную точку заметить проще всего. Заправляем всё во всё. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Это выглядит смешно, но работает идеально. Осмотры каждые 20 минут. Просто проведите рукой по одежде и посмотрите на ноги. Коляски — под прицел. Если гуляете с малышом, обработайте нижнюю часть коляски спецсредством. Клещ легко перебирается с травинки на колеса и дальше к ребенку.

Прививка: еще не поздно?

Вакцинация — это лучшая защита. В этом году прививки сделали уже почти 140 тысяч жителей региона.

Важное правило: после последней инъекции должно пройти минимум 2 недели, прежде чем вы пойдете в лес. Организму нужно время, чтобы выработать защиту.

Что делать, если укусили (и чего делать нельзя)

Если нашли на себе «пассажира» — не паникуйте.

Никакого масла! Не надо заливать клеща подсолнечным маслом или спиртом. Он начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь еще больше заразы.

Не надо заливать клеща подсолнечным маслом или спиртом. Он начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь еще больше заразы. Сразу к врачу. Лучше, если клеща вытащит профессионал в травмпункте.

Совет напоследок: после прогулки обязательно примите душ и прочешите волосы мелкой расческой. Клещи могут «кататься» на вас пару часов, прежде чем присосаться. Будьте бдительны!

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