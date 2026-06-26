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Они не прыгают с деревьев, а едут на ваших колясках: где в Петербурге и области клещи кусают чаще

Опубликовано: 26 июня 2026 10:21
 Проверено редакцией
Они не прыгают с деревьев, а едут на ваших колясках: где в Петербурге и области клещи кусают чаще
Они не прыгают с деревьев, а едут на ваших колясках: где в Петербурге и области клещи кусают чаще
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru
В пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора рассказали, где клещи особенно часто нападают на людей.

За последнюю неделю июня в больницы Петербурга и области обратилось почти 1700 человек. Представьте: это целая толпа людей, которые просто хотели погулять в лесу или съездить на дачу.

Роспотребнадзор предупреждает: кусают чаще всего в Ленобласти (больше 70% случаев), но лечиться люди бегут в городские поликлиники. Каждый пятый пострадавший — ребенок.

Где «засада»? Самые опасные районы

Если вы собрались на пикник, будьте вдвойне осторожны в этих местах:

  • В Петербурге: лидируют Курортный, Пушкинский и Выборгский районы. Парки здесь — зона риска.
  • В области: «горячие точки» — Приозерск, Выборг, Всеволожск и Тихвин.

Разрушаем мифы: клещи не прыгают с берез

Многие думают, что клещи падают с деревьев. Это не так. Они сидят в траве или на низких кустах, редко поднимаясь выше метра.

  • Клещ всегда ползет снизу вверх.
  • Он долго ищет место с нежной кожей (подмышки, шея, за ушами).
  • У вас есть время его заметить, пока он «путешествует» по одежде.

Как одеться, чтобы не укусили

Забудьте про моду, важна безопасность:

  1. Светлое — наше всё. На белой или бежевой куртке черную точку заметить проще всего.
  2. Заправляем всё во всё. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Это выглядит смешно, но работает идеально.
  3. Осмотры каждые 20 минут. Просто проведите рукой по одежде и посмотрите на ноги.
  4. Коляски — под прицел. Если гуляете с малышом, обработайте нижнюю часть коляски спецсредством. Клещ легко перебирается с травинки на колеса и дальше к ребенку.

Прививка: еще не поздно?

Вакцинация — это лучшая защита. В этом году прививки сделали уже почти 140 тысяч жителей региона.

Важное правило: после последней инъекции должно пройти минимум 2 недели, прежде чем вы пойдете в лес. Организму нужно время, чтобы выработать защиту.

Что делать, если укусили (и чего делать нельзя)

Если нашли на себе «пассажира» — не паникуйте.

  • Никакого масла! Не надо заливать клеща подсолнечным маслом или спиртом. Он начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь еще больше заразы.
  • Сразу к врачу. Лучше, если клеща вытащит профессионал в травмпункте.

Совет напоследок: после прогулки обязательно примите душ и прочешите волосы мелкой расческой. Клещи могут «кататься» на вас пару часов, прежде чем присосаться. Будьте бдительны!

Ранее «Городовой» рассказывал, как защититься от паразитов в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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