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«Норма» на барометре и грозы за кольцевой: синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет

Опубликовано: 26 июня 2026 09:11
 Проверено редакцией
«Норма» на барометре и грозы за кольцевой: синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет
«Норма» на барометре и грозы за кольцевой: синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет
Городовой ру
Сегодня в Северной столице еще понадобится зонт.

В Северную столицу пришел теплый атмосферный фронт. Он движется к нам с запада. Небо затянет облаками, но солнце иногда будет проглядывать. Главное — не забудьте зонт.

Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня нас ждут короткие дожди. В Ленинградской области ситуация серьезнее: там местами могут прогреметь грозы.

Градусы и ветер

Несмотря на тучи, в городе будет довольно комфортно. Воздух прогреется до +20…+22°. В области разброс чуть больше: от +18° до +23°.

Ветер дует с запада, он будет легким и освежающим — до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в полном порядке, так что голова болеть не должна. Цифры на барометре — 761 мм рт. ст., это норма для нашего региона.

Что будет в субботу

Завтра погода останется переменчивой. Ночью и утром в субботу снова пройдут небольшие дожди. Зато днем станет еще теплее.

Столбики термометров поднимутся до +23°. Идеальное время для прогулок, если не пугаться легкой влажности.

Почему так происходит?

Для Петербурга такая погода — классика. Западные ветры часто приносят влагу с Балтики.

Теплый фронт означает, что к нам идет прогретый воздух, но перед этим он «выжимает» из облаков лишнюю воду. Именно поэтому дожди будут короткими: пролили и пошли дальше.

Совет: Одевайтесь многослойно. На солнце будет припекать, а во время дождя и ветра может стать прохладно. И держите зонт наготове — в Петербурге это сейчас самый важный аксессуар.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Северную столицу придет потепление.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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