Сказка под микроскопом: «Алые паруса» превратят знакомые с детства образы в высокотехнологичное шоу

Организаторы будут говорить с выпускниками о будущем через призму сказок.

Каждый год выпускники ждут этого события как чуда. Но в этом году «Алые паруса» удивят даже тех, кто видел шоу десятки раз. На Неве развернется не просто салют, а настоящая современная сказка.

Старые смыслы на новый лад

Как сообщает пресс-служба Пятого канала, в основу шоу легли русские сказки. Но организаторы решили переосмыслить знакомые сюжеты. Это будет стильно, современно и глубоко.

Режиссеры взяли за основу то, что понятно каждому: дружбу, любовь, верность и вечный выбор между добром и злом. Главная идея в том, что сказки — это наш культурный код.

Они «прошиты» в нас с самого детства, поэтому через них проще всего говорить о важном.

Шоу как сериал

Программа не будет одним длинным выступлением. Её разобьют на несколько мини-спектаклей. Каждый номер — это отдельная история со своими костюмами и музыкой.

Зрители увидят «путь героя». Будут моменты радости, юности, сомнений и борьбы. Всё как в жизни: иногда мы сбиваемся с пути, но всегда можем найти дорогу к своей мечте.

Музыка тоже будет особенной — популярные хиты переделали специально под это шоу.

Шесть месяцев ради одной декорации

Подготовка такого масштаба — это титанический труд. Только представьте: одну из самых сложных декораций мастера собирали целых полгода!

Все технические новинки сначала долго тестируют на суше. Ошибок быть не может — в ночь праздника всё должно сработать по секундам.

Тысячи залпов салюта, свет, лазеры и вода сольются в одну картинку, от которой захватывает дух.

Режиссер шоу Михаил Колпахчиев подчеркивает: мелочей нет. Каждая пуговица на костюме артиста и каждое движение танцора оттачиваются до идеала. Именно из таких деталей и складывается магия, которую смотрят миллионы людей по всей стране.

Зачем всё это нужно?

Сверхзадача праздника не изменилась. Это напутствие выпускникам. Организаторы хотят сказать ребятам: «Будущее в ваших руках». Язык сказки здесь — лучший проводник.

Он напоминает, что даже в реальном мире есть место чуду, если ты веришь в себя и делаешь правильный выбор.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пройдет последняя репетиция «Алых парусов».