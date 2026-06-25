20 минут на выезд из центра и закрытые набережные: как пройдет последняя репетиция «Алых парусов»

Скоро выпускники увидят самое грандиозное шоу в Петербурге.

Главная репетиция праздника пройдет в ночь с 26 на 27 июня. Начнется всё в восемь вечера, а закончится в половине третьего ночи.

Сразу разочаруем: посмотреть на корабль в эту ночь не выйдет. Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал изданию ТАСС — это чисто технический прогон. Посторонних на набережные не пустят.

Центр встанет: перекрытия и мосты

Если вы планируете поездку в центр 26 июня, лучше передумайте. С 19:00 город начнет «закрываться». Ограничения коснутся и машин, и пешеходов.

Самое важное — мосты. Дворцовый, Троицкий и Благовещенский разведут раньше времени. Единственный шанс проскочить — Благовещенский мост.

Его на короткое время (с 20:35) откроют, чтобы люди могли выехать из центра.

Кто попадет на сам праздник?

Праздник состоится 27 июня. Но есть нюанс: «Алые паруса» — это бал выпускников. Попасть на Дворцовую площадь и набережные простому туристу или горожанину невозможно.

Вход — строго по именным пригласительным с QR-кодами. Их выдают только вчерашним школьникам и их сопровождающим. Пройти «по знакомству» или купить билет с рук не получится — контроль в этом году очень жесткий.

Звезды и алый бриг

В этом году на Дворцовой будет жарко. Для молодежи выступят Люся Чеботина, Ёлка, Татьяна Куртукова и дуэт Filatov & Karas.

Главное событие — выход в акваторию Невы брига «Россия». Огромный парусник пройдет под музыку и канонаду салютов. Это будет полноценное водно-пиротехническое шоу, которое считается одним из лучших в мире.

Полезно знать: сухой закон

Традиционно в день праздника в Петербурге вводится «сухой закон». В магазинах города (кроме кафе и ресторанов) 27 июня будет невозможно купить алкоголь.

Запрет обычно действует с вечера накануне и весь день праздника.

Немного истории

«Алые паруса» — это не просто шоу, а легенда Ленинграда. Впервые праздник провели в 1968 году, потом была долгая пауза. В современном формате его возродили в 2005 году.

С тех пор бриг с красными парусами стал таким же символом Петербурга, как Медный всадник или Эрмитаж.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж будет работать по другому расписанию из-за праздника "Алые паруса".