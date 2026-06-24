Эрмитаж по расписанию «Алых парусов»: почему в субботу к Петру I пустят не всех и зачем приходить к кассам заранее

Если вы хотели провести вечер в компании шедевров Да Винчи или Рембрандта в субботу, 27 июня, лучше пересмотрите свои планы. Из-за праздника выпускников «Алые паруса» Эрмитаж изменит расписание.
Главный штаб, Меншиковский дворец и Зимний дворец будут открыты только до 16:00, рассказали в музее.
Особые правила для Дворца Петра I
С Зимним дворцом Петра I ситуация еще сложнее. В этот день туда не пустят «одиночных» туристов. Попасть внутрь можно будет только в составе официальной экскурсии.
Если вы гуляете сами по себе, этот филиал в субботу лучше пропустить. Остальные площадки музея, которые находятся подальше от центра гуляний, будут работать как обычно.
Охрана и безопасность
В центре будет очень много полиции. Власти вводят усиленные меры безопасности. Проверки будут строгими, как и в прошлые годы.
Это нормальная практика для такого масштабного события, так что просто имейте в виду и берите с собой паспорт.
Что еще нужно знать
«Алые паруса» — это не только праздник, но и серьезные ограничения для всего города. Вот к чему стоит подготовиться:
- Сухой закон. Обычно в день праздника в магазинах Петербурга полностью запрещают продажу алкоголя.
- Развод мостов. График разводки мостов изменится. Дворцовый мост часто закрывают для транспорта и пешеходов заранее для подготовки шоу.
- Метро. Хорошая новость: в праздничную ночь метро работает без перерыва. Это поможет добраться до дома, когда мосты будут разведены.
- Толпы. Людей в центре будет невероятно много. Если вы не любите шум и тесноту, лучше уехать на этот день в Петергоф или Пушкин.
Ранее «Городовой» рассказывал, как будет работать общественный транспорт во время праздника.