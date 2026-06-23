Транспортный чек-лист на «Алые паруса»: от демонтажа сетей на мосту до ночных рейсов

Главная проблема — Дворцовый мост
Центр города уже начинает «лихорадить» из-за подготовки к празднику. Главное ограничение касается Дворцового моста.
С него временно снимут троллейбусные провода, чтобы они не мешали проходу парусника.
Что это значит для пассажиров:
- Автобусы № 7, 10, 24 и 191: поедут в объезд с ночи 24 июня до утра 25 июня.
- Троллейбусы № 1, 7, 10 и 11: изменят свои маршруты на четыре дня — с 24 по 27 июня, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Если ваш привычный путь лежит через Дворцовый мост, лучше заранее заложите лишние 20-30 минут на дорогу.
Метро не спит
В самую важную ночь — с 27 на 28 июня — метрополитен будет работать без перерыва. Поезда будут ходить примерно каждые 10 минут. Это отличная новость, но есть важные нюансы.
Некоторые станции закроют совсем:
- «Фрунзенская» (она на ремонте);
- «Парк Победы»;
- «Достоевская»;
- «Площадь Александра Невского 2»;
- Вестибюль 2 станции «Зенит».
Важно знать: советы для жителей и туристов
- Билеты только для выпускников. Попасть на саму Дворцовую площадь и набережные в центре города можно только по пригласительным. Обычным горожанам проход будет закрыт.
- Перекрытия дорог. Кроме Дворцового моста, будут закрывать Троицкий мост и многие центральные набережные (Кутузова, Дворцовую, Адмиралтейскую).
Планируйте маршруты заранее и учитывайте, что город в эти дни будет жить в особом режиме.
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