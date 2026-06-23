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Транспортный чек-лист на «Алые паруса»: от демонтажа сетей на мосту до ночных рейсов

Опубликовано: 23 июня 2026 16:03
 Проверено редакцией
Транспортный чек-лист на «Алые паруса»: от демонтажа сетей на мосту до ночных рейсов
Транспортный чек-лист на «Алые паруса»: от демонтажа сетей на мосту до ночных рейсов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ограничения появятс еще до праздника выпускников.

Главная проблема — Дворцовый мост

Центр города уже начинает «лихорадить» из-за подготовки к празднику. Главное ограничение касается Дворцового моста.

С него временно снимут троллейбусные провода, чтобы они не мешали проходу парусника.

Что это значит для пассажиров:

  • Автобусы № 7, 10, 24 и 191: поедут в объезд с ночи 24 июня до утра 25 июня.
  • Троллейбусы № 1, 7, 10 и 11: изменят свои маршруты на четыре дня — с 24 по 27 июня, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Если ваш привычный путь лежит через Дворцовый мост, лучше заранее заложите лишние 20-30 минут на дорогу.

Метро не спит

В самую важную ночь — с 27 на 28 июня — метрополитен будет работать без перерыва. Поезда будут ходить примерно каждые 10 минут. Это отличная новость, но есть важные нюансы.

Некоторые станции закроют совсем:

  • «Фрунзенская» (она на ремонте);
  • «Парк Победы»;
  • «Достоевская»;
  • «Площадь Александра Невского 2»;
  • Вестибюль 2 станции «Зенит».

Важно знать: советы для жителей и туристов

  1. Билеты только для выпускников. Попасть на саму Дворцовую площадь и набережные в центре города можно только по пригласительным. Обычным горожанам проход будет закрыт.
  2. Перекрытия дорог. Кроме Дворцового моста, будут закрывать Троицкий мост и многие центральные набережные (Кутузова, Дворцовую, Адмиралтейскую).

Планируйте маршруты заранее и учитывайте, что город в эти дни будет жить в особом режиме.

Ранее «Городовой» рассказывал, про секреты новой сцены «Алых парусов».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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